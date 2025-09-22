ICBF denuncia que familiares intentan ingresar elementos prohibidos a centro de menores infractores

Drogas y armas blancas están ingresando al centro de atención especializada La Primavera para menores en conflicto con la ley en Montenegro, Quindío. Lo más complejo, según la dirección seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es que algunos familiares de los menores son los que están ingresando los elementos prohibidos a las instalaciones. Por eso, cuando hay visitas un perro antidrogas está en la puerta.

En el Centro de Atención Especializada, CAE, La Primavera en Montenegro, Quindío, hay 60 menores que cumplen una medida para su rehabilitación por diferentes conductas desde homicidio hasta tráfico de estupefacientes. Durante los controles a los módulos donde están los jóvenes se han encontrado todo tipo de elementos prohibidos: desde drogas, como marihuana, cocaína y tusi, hasta armas cortopunzantes.

La directora encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Quindío, Alexandra Candelo Zapata, confirmó a Blu Radio que en los días de visita deben realizarse medidas especiales de seguridad antes de Ingresar a este centro de atención especializada para evitar que algunos familiares de los jóvenes ingresen elementos prohibidos.

ICBF denuncia que familiares intentan ingresar elementos prohibidos // Foto: suministrada

Por eso, un perro antinarcóticos de la Policía está en los días de visita en la puerta del Centro:



"Hemos notado en algunos casos, porque vuelvo y reitero: no todas las familias tienen esta conducta, cuando evidencian el canino pues se regresan. Ahí ya queda la duda, pues, porque 'yo me regreso y no ingreso a ver a mi familiar a mi hijo'"

En otras oportunidades, los elementos prohibidos son lanzados por encima de los muros de la edificación hasta los patios de los jóvenes.

Por eso, la funcionaria también indicó que en la actualidad se adelantan obras de mejoramiento en el centro de atención especializada para evitar evasiones de los menores infractores