ICBF hace seguimiento al menor de edad maltratado por su padre en Yarumal, Antioquia

El brutal ataque al que fue sometido un joven de 16 años por parte de su padre en zona rural del municipio de Yarumal no solo ha causado el rechazo de los vecinos del sector, sino también de autoridades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que lamentó la situación y aseguró que se le hace un monitoreo permanente al caso.

Hay que recordar que en los videos que se han conocido desde el Norte antioqueño se deja en evidencia como el adulto arrastra a su hijo por una zona verde mientras que el menor llora y pide que lo deje ir. Acto seguido se aprecia como, al parecer, el hombre intenta estrangular al joven para luego pisotearlo en repetidas ocasiones.

No obstante, allí no paró la aberrante situación, ya que con el menor aún en el piso y en medio del llanto, el hombre sacó lo que sería un rejo, usado para diferentes labores del campo, y empezó a golpearlo fuertemente mientras retaba al menor de edad a que lo demandara ante las autoridades competentes.

"Frente al caso de maltrato del adolescente ocurrido en el municipio de Yarumal y difundido en redes, tras conocer la noticia, nos articulamos con todas las entidades públicas del municipio para activación de la Ruta de Restablecimiento Derecho", explicó la directora (e) del ICBF Regional Antioquia, Catalina García.

Mientras avanzan las investigaciones por parte de las autoridades competentes, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó que, “gracias a la denuncia interpuesta por la ciudadanía y la Comisaría de Familia, se restablecieron los derechos del menor, quien hoy está bajo protección”.

Según el mandatario ya el caso está en poder de la Fiscalía General de la Nación que acusará al hombre que podría pagar hasta 15 años de prisión por violencia intrafamiliar agravado.