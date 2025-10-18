Golpe al narcotráfico: incautan 91 kilogramos de marihuana en la vía la Línea

En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía del Quindío se logró la incautación de 91 kilogramos de marihuana. La operación se llevó a cabo en un puesto de control sobre la vía La Línea, donde los soldados del Batallón de Alta Montaña N.º 5, adscritos a la Octava Brigada, en coordinación con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Quindío, realizaron un registro exhaustivo del vehículo, hallando 29 paquetes de la sustancia ilícita ocultos dentro del automotor.

El valor de la marihuana incautada asciende a 130 millones de pesos en el mercado ilegal colombiano. La droga, al parecer, pertenecería a grupos delincuenciales organizados dedicados al narcotráfico y tendría como destino el microtráfico en la ciudad de Ibagué, Tolima.

“Al parecer, esta droga pertenecía a grupos delincuenciales organizados y sería distribuida en el microtráfico de la ciudad de Ibagué, Tolima. Las tropas continuarán sus operaciones a lo largo y ancho de los 12 municipios del departamento del Quindío, afectando los factores de inestabilidad como el narcotráfico”, aseguró el teniente coronel Franklin Noguera, comandante del Batallón de Alta Montaña N.º 5.

Las autoridades fortalecerán los controles en esta vía nacional con el objetivo de contrarrestar las economías ilícitas y debilitar la estructura financiera de los grupos armados organizados, para así garantizar la seguridad y tranquilidad de la población que se encuentra en la zona.

