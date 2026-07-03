Bucaramanga mantiene monitoreo por lluvias y posible impacto del fenómeno de El Niño

La Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Bucaramanga mantiene un monitoreo permanente sobre las condiciones climáticas en el municipio, con especial atención en los sectores vulnerables a deslizamientos de tierra y al incremento del caudal de ríos y quebradas debido a las lluvias que se han registrado en los últimos días.

Las autoridades explicaron que, aunque existen proyecciones sobre la consolidación del fenómeno de El Niño, este escenario no implica la desaparición inmediata de las precipitaciones, por lo que se mantiene activa la vigilancia técnica para prevenir emergencias derivadas de la variabilidad climática.

Como parte de este trabajo, equipos de la unidad realizan inspecciones en distintos puntos del área urbana y los tres corregimientos, donde verifican las condiciones del terreno y hacen seguimiento a sectores con antecedentes de movimientos en masa, además de monitorear afluentes que podrían registrar aumentos en su nivel durante los episodios de lluvia.

La administración municipal indicó que este seguimiento permite identificar de manera anticipada posibles amenazas y coordinar acciones con los organismos de socorro para garantizar una respuesta rápida en caso de presentarse alguna emergencia.



Las labores también contemplan la evaluación de zonas susceptibles a inundaciones y otros eventos asociados al comportamiento del clima, con el fin de reducir el riesgo para las comunidades que habitan en estos sectores.

Desde la Alcaldía insistieron en que la prevención continúa siendo el principal mecanismo para disminuir las afectaciones ocasionadas por fenómenos naturales. Por ello, recomendaron a los ciudadanos mantenerse atentos a la información emitida por los canales oficiales, evitar permanecer en áreas de riesgo durante las lluvias y adoptar medidas de autocuidado en sus viviendas.

La entidad recordó que el comportamiento climático puede presentar variaciones durante las próximas semanas, por lo que la coexistencia de precipitaciones con las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño hace necesario mantener las acciones de vigilancia y preparación tanto por parte de las autoridades como de la comunidad.