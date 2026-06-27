Así puede tener un ahorro del 100 % en el servicio de la luz durante el fenómeno de El Niño

Ante la probable llegada de un nuevo Fenómeno del Niño en Colombia, las empresas ya buscan alternativas para protegerse frente a posibles dificultades en el suministro eléctrico y evitar de esa manera aumentos en sus costos de operación.

Una de las soluciones que ha tomado fuerza es combinar la energía solar con sistemas de almacenamiento energético, una tecnología que permite a las empresas generar, guardar y utilizar electricidad de manera más eficiente.

Estas herramientas tienen la tarea de reducir la dependencia de la energía eléctrica tradicional y brindar mayor autonomía en los momentos en los que el sistema pueda enfrentar problemas debido a la alta demanda o condiciones climáticas que afecten la generación de energía en el país.

El almacenamiento energético y la generación distribuida son algunas de las opciones para las empresas que necesitan garantizar que sus procesos continúen sin interrupciones. Debido a ello, sectores como salud, telecomunicaciones, centros de datos e industria manufacturera aparecen como los más interesados, debido a que una falla eléctrica podría representar pérdidas importantes, así como afectaciones en servicios esenciales.



Energía eléctrica en Colombia. Foto: RG Distribuciones.

Energía solar reduce consumo de red eléctrica

Las empresas pueden implementar soluciones mediante dos modelos principales. El primero es el sistema conectado a la red, conocido como In-Grid, donde la energía solar y el almacenamiento funcionan como apoyo al suministro convencional.

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Con este modelo, las compañías pueden cubrir parte de su consumo energético y disminuir la cantidad de electricidad que toman directamente de la red pública.

Por su parte, la otra alternativa es el sistema autónomo o Off-Grid, diseñado para operar sin depender completamente de la infraestructura eléctrica tradicional. Esta opción puede ser útil para instalaciones ubicadas en zonas apartadas o para actividades que necesitan energía constante durante toda la operación.

De acuerdo con especialistas, dependiendo del tamaño del proyecto, las condiciones del lugar y las necesidades de consumo, algunas empresas podrían alcanzar ahorros que cubran hasta el 100 % de sus requerimientos energéticos.

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Además de la reducción en costos, estas tecnologías ofrecen respaldo ante posibles interrupciones y permiten una administración más eficiente del consumo eléctrico.

Empresas se alistan para la llegada del Fenómeno del Niño

La llegada de un Super Fenómeno del Niño genera preocupación por el impacto que podría tener sobre la infraestructura energética del país. Por esta razón, varias compañías analizan inversiones que les permitan anticiparse ante escenarios de presión sobre la red.

Alexandra Rasch, CEO y fundadora de Caban Energy, explicó que el sector productivo necesita avanzar hacia modelos energéticos más preparados y sostenibles.

“Hoy más que nunca es necesario que Colombia fortalezca sus alternativas energéticas y avance hacia modelos más inteligentes que permitan anticiparse a posibles escenarios de presión sobre la red eléctrica”, señaló.

La directiva destacó que estas soluciones buscan ayudar a las empresas a mantener sus operaciones incluso en situaciones complejas, mientras se impulsa una infraestructura energética con mayor eficiencia.