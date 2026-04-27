Donatón de ayudas en Cimitarra para familias afectadas por desbordamiento del río Carare

El municipio de Cimitarra, Santander, adelanta este lunes 27 de abril una gran donatón en el parque principal, con el propósito de recolectar ayudas para las familias afectadas por las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Carare.

La jornada solidaria se desarrolla desde las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta las 6:00 de la tarde, con el llamado a la comunidad para donar alimentos no perecederos, ropa en buen estado, artículos de aseo personal, colchonetas, frazadas, electrodomésticos funcionales e incluso alimento para mascotas.

El secretario de Desarrollo del municipio, Edinson Osorio, explicó que la administración local activó todos los protocolos a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y avanza en el censo de damnificados, proceso clave para gestionar ayudas ante entidades departamentales y nacionales.

“En este momento estamos activando todos los protocolos y realizando los censos en cada uno de los sectores afectados. Este proceso es supremamente importante para poder llegar con ayudas inmediatas a los cimitarreños que hoy lo necesitan”, indicó el funcionario.



Osorio también hizo un llamado urgente a la solidaridad, señalando que la emergencia afecta a comunidades como La Valiente, Santa Rosa, Canime Bajo, el kilómetro 7 y el corregimiento de Puerto Araújo, entre otros sectores ribereños del río Carare.

#Video Más de 400 familias damnificadas deja el desbordamiento de los ríos Carare, Horta y Opón en Santander. Las crecientes súbitas han provocado daños en vías, puentes peatonales y cultivos agrícolas #MañanasBlu pic.twitter.com/VI8txmpIag — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 27, 2026

Precisamente, el más reciente balance de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander da cuenta de la gravedad de la situación en este corregimiento, donde cerca de 600 familias han resultado afectadas por las inundaciones.

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El director departamental de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, informó que las crecientes de los ríos Carare, Opón y Horta han generado emergencias en varias zonas del departamento, especialmente en el Bajo Bolívar, el Bajo Río Negro y Cimitarra.

Además, el funcionario advirtió que actualmente hay 11 municipios en alerta roja por riesgo de deslizamientos de tierra, principalmente en las provincias de Vélez y Yariguíes, donde se mantiene monitoreo permanente.