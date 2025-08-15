Hallan sin vida a joven arrastrado por afluente del río Carare mientras buscaba esmeraldas

Luego de tres días de intensa búsqueda, fue encontrado sin vida Darwin Sánchez, un joven que desapareció en las aguas del río Carare, en el corregimiento de Santa Rosa, municipio de Cimitarra, Santander, mientras buscaba esmeraldas.

De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió el pasado miércoles 13 de agosto en el sector conocido como Playa de Mata de Cacao, vereda El Valiente. Allí, la fuerte corriente sorprendió al joven y lo arrastró río abajo.

Desde ese momento, la comunidad y organismos de socorro emprendieron un amplio operativo por diferentes puntos del afluente, recorriendo las veredas El Valiente, Vinagre, Santa Rosa, Número Siete, el kilómetro 12 y Puerto Araujo, hasta que se ubicó su cuerpo varías zonas más abajo en el corregimiento de Santa Rosa del municipio de Cimitarra, Santander.

Betsabé Gutiérrez, habitante del sector, afirmó que “lamentablemente, el cuerpo fue encontrado enredado cerca de la finca de don Hugo, entre unas plantas próximas al caserío. Lo traían en una chalupa, incluso vestía la misma camisa negra y el pantalón jeans con el que se extravió; tal como se veía en la foto”.

En esta zona del Magdalena Medio, la búsqueda de esmeraldas en la orilla y centro del río Carare es una práctica común entre mineros artesanales y habitantes, dado que señalan que muchas piedras preciosas y fragmentos son arrastrados por el agua

Aunque las grandes minas de la piedra están en Boyacá, varios fragmentos han sido encontrados en los afluentes de Santander por arrastre natural, y su recolección se ha convertido en una fuente de ingreso para algunas familias, pese a los riesgos por las fuertes corrientes y las difíciles condiciones del terreno.

Publicidad

Vecinos de la zona lo recordaron como “un muchacho trabajador, amable y educado” y pidieron esclarecer con quién salió a la faena de búsqueda de esmeraldas.