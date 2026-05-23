Lotería del Cauca, resultados del último sorteo hoy sábado 23 de mayo de 2026

La Lotería del Cauca celebró este sábado 23 de mayo de 2026 el sorteo número 2612, una edición que despertó gran expectativa entre los jugadores colombianos al poner en juego un premio mayor de $8.000 millones. Según los resultados oficiales entregados por la entidad, el número ganador del premio principal fue el en minutos, combinación que se convirtió en una de las más consultadas por quienes participaron en el sorteo.



Premios secos de la Lotería del Cauca hoy

Además del premio mayor, la jornada entregó una amplia variedad de premios secos en distintas categorías, aumentando las oportunidades de ganar para miles de apostadores en todo el país.

Uno de los aspectos más destacados del sorteo fue la entrega de 29 premios secos de $10 millones, una cifra que permitió distribuir ganancias entre jugadores de diferentes regiones de Colombia y mantener el atractivo de esta tradicional lotería.

Recomendaciones para reclamar premios

La Lotería del Cauca recomienda verificar los resultados únicamente a través de sus canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

Asimismo, aconseja conservar el billete en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este documento es indispensable para validar la autenticidad del premio y evitar inconvenientes durante el trámite de cobro.



También es importante revisar cuidadosamente los datos del billete y seguir las instrucciones oficiales para reclamar cualquier premio obtenido en el sorteo.



Una de las loterías más tradicionales de Colombia

La Lotería del Cauca continúa posicionándose como una de las más reconocidas y tradicionales del país. Semana tras semana, miles de personas participan con la esperanza de obtener premios millonarios y mejorar su situación económica.

Con un premio mayor de $8.000 millones y decenas de premios secos entregados, el sorteo 2612 del 16 de mayo de 2026 reafirmó el lugar de esta lotería entre las favoritas de los jugadores colombianos.