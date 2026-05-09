Resultado Lotería del Cauca hoy 9 de mayo: número ganador del premio mayor y secos

La Lotería del Cauca realizó este sábado 9 de mayo de 2026 su sorteo número 2610, en el que puso en juego un atractivo premio mayor de 8.000 millones de pesos. El número ganador fue el en minutos.



Premios secos de la Lotería del Cauca hoy

Además del premio mayor, la jornada incluyó una amplia distribución de premios secos en diferentes categorías. Los resultados oficiales, divulgados por la lotería, permiten a los participantes verificar de manera rápida y clara si su billete resultó favorecido.

Uno de los aspectos más destacados del sorteo fue la entrega de 29 premios secos de 10 millones de pesos, lo que evidencia una importante dispersión de ganancias y aumenta la posibilidad de que múltiples jugadores en distintas ciudades resulten ganadores.

La imagen oficial difundida por la Lotería del Cauca presenta el número y la serie del premio mayor, así como todos los premios secos entregados durante esta edición. Esta información facilita la consulta de resultados y brinda mayor seguridad a quienes desean confirmar si obtuvieron algún premio.



Recomendaciones para los jugadores

La entidad recomienda a todos los participantes seguir estas medidas antes de reclamar cualquier premio:



Verificar los resultados en los canales oficiales de la Lotería del Cauca.

Conservar el billete en buen estado y sin alteraciones.

Validar la autenticidad del premio antes de iniciar el proceso de reclamación.

Tomar estas precauciones ayuda a evitar inconvenientes y garantiza un trámite más ágil y seguro.



Una de las loterías más tradicionales de Colombia

La Lotería del Cauca continúa consolidándose como una de las más reconocidas y queridas por los colombianos. Semana tras semana, sus sorteos generan ilusión entre miles de personas que sueñan con ganar grandes sumas de dinero y cambiar su vida.

Con un premio mayor de 8.000 millones de pesos y decenas de premios secos, el sorteo 2610 del 9 de mayo de 2026 volvió a demostrar por qué esta lotería sigue siendo una de las favoritas del país.