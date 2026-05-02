En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Iván Ospina
'Papá Pitufo'
Desempleo en Colombia
Exreina de belleza México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultado Lotería del Cauca hoy sábado 2 de mayo de 2026: número ganador del premio mayor y secos

Resultado Lotería del Cauca hoy sábado 2 de mayo de 2026: número ganador del premio mayor y secos

El sorteo 2609 de la Lotería del Cauca entregó el premio mayor de $8.000 millones este sábado 2 de mayo, despachado en Tuluá, Valle del Cauca.

Lotería del Cauca
Lotería del Cauca
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de may, 2026

La Lotería del Cauca jugó este sábado 2 de mayo de 2026 su sorteo número 26089, con un ambicioso premio mayor de 8.000 millones de pesos. El número ganador del sorteo de hoy es el (en minutos), despachado a Tuluá, Valle del Cauca.

Premios secos Lotería del Cauca hoy

A continuación, se presentan los resultados completos del sorteo 2609, organizados en formato de tabla para facilitar su consulta:

En minutos...

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Quienes resulten ganadores del Premio Mayor deben acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca y presentar el billete o las fracciones ganadoras, el RUT, una certificación de la cuenta bancaria y la cédula de ciudadanía. Una vez allí, se realiza la verificación de autenticidad del billete y se levanta un acta para dar inicio al proceso de pago del premio de forma segura y eficiente.

Los ganadores de premios por aproximación pueden reclamarlos directamente con su lotero de confianza, ya sea recibiendo el dinero correspondiente o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes para futuros sorteos.

En el caso de premios superiores a $2.036.000, los cuales generan retención en la fuente, es obligatorio presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía al momento de hacer el reclamo.

¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?

La Lotería del Cauca se juega todos los sábados a las 11:00 p.m., y su sorteo es transmitido por el Canal UNO.

Finalmente, la entidad recuerda que el próximo sorteo de la Lotería del Cauca se realizará el sábado 2 de mayo de 2026. Comprar el billete a tiempo puede marcar la diferencia y convertirse en una oportunidad para cambiar de vida.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Chances y Loterías

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Lotería del Cauca

Publicidad

Publicidad

Publicidad