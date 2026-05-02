Resultado Lotería del Cauca hoy sábado 2 de mayo de 2026: número ganador del premio mayor y secos

La Lotería del Cauca jugó este sábado 2 de mayo de 2026 su sorteo número 26089, con un ambicioso premio mayor de 8.000 millones de pesos. El número ganador del sorteo de hoy es el (en minutos), despachado a Tuluá, Valle del Cauca.



Premios secos Lotería del Cauca hoy

A continuación, se presentan los resultados completos del sorteo 2609, organizados en formato de tabla para facilitar su consulta:

En minutos...



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Quienes resulten ganadores del Premio Mayor deben acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca y presentar el billete o las fracciones ganadoras, el RUT, una certificación de la cuenta bancaria y la cédula de ciudadanía. Una vez allí, se realiza la verificación de autenticidad del billete y se levanta un acta para dar inicio al proceso de pago del premio de forma segura y eficiente.

Los ganadores de premios por aproximación pueden reclamarlos directamente con su lotero de confianza, ya sea recibiendo el dinero correspondiente o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes para futuros sorteos.

En el caso de premios superiores a $2.036.000, los cuales generan retención en la fuente, es obligatorio presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía al momento de hacer el reclamo.



¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?

La Lotería del Cauca se juega todos los sábados a las 11:00 p.m., y su sorteo es transmitido por el Canal UNO.



Finalmente, la entidad recuerda que el próximo sorteo de la Lotería del Cauca se realizará el sábado 2 de mayo de 2026. Comprar el billete a tiempo puede marcar la diferencia y convertirse en una oportunidad para cambiar de vida.