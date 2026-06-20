Extra Lotería de Medellín hoy: resultados sorteo 20 de junio de 2026, premio mayor y secos

La Extra Lotería de Medellín realizó este 20 de junio de 2026 su sorteo extraordinario número 0018, en el que entregó un premio mayor de $25.000 millones. De acuerdo con los resultados oficiales, el billete ganador correspondió al número 2323 de la serie 554.

El sorteo, uno de los más esperados por los apostadores en Colombia debido a la magnitud de su premio principal, también distribuyó millonarios incentivos a través de premios secos y sorteos anexos que ampliaron las posibilidades de ganar para los participantes.

Resultado del premio mayor de la Extra Lotería de Medellín

El resultado principal del sorteo extraordinario quedó de la siguiente manera:



Premio mayor: $25.000 millones

Número ganador: 2323

Serie: 554

La Extra Lotería de Medellín se ha consolidado como uno de los sorteos especiales más relevantes del país, especialmente por los altos montos que ofrece en sus ediciones extraordinarias.



Premios anexos del sorteo extraordinario

Además del premio mayor, el sorteo incluyó incentivos adicionales. Entre ellos se destacó el sorteo de una camioneta y dos motocicletas.

Los números favorecidos fueron:

Camioneta

45

58

45

Motocicletas

27

81

91

72

96

24

Estos premios complementarios hacen parte de la estrategia de la lotería para incrementar las oportunidades de ganar y atraer a más participantes en cada edición extraordinaria.

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Premios secos entregados

La jornada también dejó múltiples premios secos distribuidos en diferentes categorías.

Premio seco de $2.000 millones

Número: 0000

Serie: 0000

Premios secos de $500 millones

Número 6554, serie 621

Número 7308, serie 711

Número 7759, serie 222

Premios secos de $100 millones

Número 1174, serie 548

Número 4823, serie 179

Premios secos de $50 millones

Número 1167, serie 006

Número 4033, serie 332

Número 9955, serie 105

Premios secos de $20 millones

Número 0244, serie 297

Número 1097, serie 362

Número 1751, serie 549

Número 2913, serie 558

Número 4293, serie 482

Los resultados del sorteo extraordinario de la Extra Lotería de Medellín, realizado el 20 de junio de 2026, ya fueron divulgados y permiten a los jugadores verificar si sus billetes resultaron favorecidos con el premio mayor o alguno de los premios secos. Sin embargo, es importante recordar que la información publicada en redes sociales, imágenes o plataformas digitales debe contrastarse siempre con los canales oficiales de la lotería y las entidades autorizadas, ya que estos son los únicos resultados válidos para efectos de reclamación de premios. A continuación, consulte los números ganadores del sorteo y los principales premios entregados en esta jornada.

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Cómo reclamar los premios

Los ganadores deberán verificar que su billete coincida exactamente con el número y la serie anunciados oficialmente. Posteriormente, deberán cumplir con los requisitos establecidos por la organización de la lotería para iniciar el proceso de reclamación del premio.

La Extra Lotería de Medellín continúa siendo uno de los sorteos más atractivos del mercado colombiano gracias a sus elevados premios y a la variedad de incentivos adicionales. Tras conocerse los resultados del sorteo extraordinario 0018, miles de jugadores en todo el país revisan sus billetes para confirmar si se encuentran entre los afortunados ganadores de esta edición.