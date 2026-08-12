Libardo Brochero es la cara de la esperanza en Buenaventura tras ser rescatado bajo los escombros

El señor Libardo Brochero Gutiérrez, de 70 años de edad, hoy es la cara de la alegría y la esperanza en el distrito de Buenaventura.

Este hombre fue rescatado entre los escombros de su vivienda en el barrio Rockefeller, casi 30 horas después de su colapso por el terremoto de este lunes.

Rescate de Libardo Brochero. Suministrada.

En el momento de la emergencia, don Libardo se encontraba con su esposa Dilia Góngora, quien aún no ha podido ser sacada de los restos de su casa, así lo indicó el comandante de los Bomberos de Buenaventura, el capitán Javier Grijalba.



"Primeramente, y para la comunidad en general darles gracias y también al Altísimo, porque ha seguido colocando su mano aquí en Buenaventura. Verdaderamente hoy logramos rescatar. Hoy estamos aquí en Roquefeller y es un trabajo arduo. También tengo que reconocer el apoyo de la comunidad de este sector, de la administración distrital, porque han hecho un trabajo también significativo, ayudando a conseguir herramientas maquinarias. Hemos tenido y el apoyo de la empresa privada. En verdad que es digno de reconocer que en estos momentos de mucho dolor y de mucha angustia, Buenaventura se ha unido. Tenemos un pueblo que, frente a estas situaciones, es solidario", expresó.

Afectaciones en Buenaventura

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Son más de 2.100 viviendas completamente destruidas en el distrito de Buenaventura y otras 5.000 casas tienen varias afectaciones. La alcaldesa del distrito, Ligia del Carmen Córdoba, confirmó que iglesias, casetas comunales y colegios, se han acondicionado como albergues para que las víctimas tengan un lugar de refugio.

Una de las situaciones más complejas ocurridas en este Distrito se vive en el Centro de Detención Transitorio Marte, pues horas después del terremoto, en este lugar, se registró un incendio en el que murieron cuatro internos.

"Hoy hay más de 300 personas privadas de la libertad que deben ser trasladados con urgencia", señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

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La vía de acceso a Buenaventura ya fue completamente habilitada, permitiendo así el paso de la ayuda humanitaria vía terrestre.