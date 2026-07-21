Emergencia industrial en la Zona Franca de Buenaventura dejó cuatro lesionados

Una emergencia industrial registrada en la tarde de este martes al interior de la Zona Franca CELPA, en Buenaventura, Valle del Cauca, dejó cuatro personas lesionadas, quienes fueron trasladadas de urgencia a la Clínica Santa Sofía.

El incidente ocurrió durante las operaciones de una de las empresas instaladas en el complejo logístico. De inmediato fueron activados los protocolos de emergencia y se ordenó la evacuación preventiva del personal que se encontraba en el lugar.

"Tenemos el reporte preliminar de algunas personas lesionadas con quemaduras, golpes y contusiones ocasionadas por la onda explosiva, por lo que fueron evacuadas de manera prioritaria. En ese punto de la zona franca se manejan alcoholes, un material altamente combustible", explicó Pilar Campillo, gerente de CELPA.

La explosión también ocasionó daños en la infraestructura cercana al tanque donde se originó la emergencia. Las autoridades adelantan las inspecciones técnicas para establecer el alcance de las afectaciones materiales y determinar las causas del incidente.



"La emergencia requería una atención prioritaria. Las brigadas de emergencia de la compañía, de la Zona Franca y de las demás empresas ubicadas en este parque logístico respondieron de manera oportuna y permitieron la evacuación rápida de todo el personal que se encontraba operando en las instalaciones, con el acompañamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos", señaló Sandra Valencia, gerente de CELPA.

Desde CELPA informaron que la situación fue controlada y aseguraron que no existe riesgo para la comunidad ni para las demás empresas que operan dentro del parque logístico. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la emergencia.