Resultados del Extra de Colombia este sábado 27 de junio de 2026: número ganador del sorteo 2252

El Sorteo Extraordinario de Colombia (Extra de Colombia) realizó en la noche de hoy, sábado 27 de junio de 2026, su edición número 2252. Este importante juego de azar, que se realiza tradicionalmente los sábados en alianza con diversas loterías del país como las de Medellín, Risaralda y Meta, entregó su millonario plan de premios en todo el territorio nacional.

El sorteo oficial ya arrojó su veredicto, dejando un nuevo boleto ganador de su bolsa principal y múltiples millonarios en las categorías de secos e incentivos adicionales.



Premio mayor del Extra de Colombia hoy: sorteo 2252

El número ganador del premio mayor de $15.000 millones de pesos del Extra de Colombia, jugado este sábado 27 de junio, es el siguiente:

Número: 3960

Serie: 158

Resultados de los premios secos del Extra de Colombia

Además del premio mayor y el tradicional extramillonario, el plan de premios del sorteo 2252 incluyó una amplia distribución de secos y aproximaciones en diferentes montos de dinero.



Resultados completos del Extra de Colombia Foto: Extra de Colombia

A este listado de juego se suman los incentivos especiales por lanzamiento, que otorgan bonos de casa, carro, moto y viajes a los compradores en las distintas regiones colombianas.

Los resultados de los premios secos principales de la noche son:



PREMIO EXTRAMILLONARIO $15.000 MILLONES DE PESOS

Número: 3960

Serie: 158

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PREMIO EXTRAMILLONARIO INVERTIDO CON SERIE $78.000.000

Número: 0693

Serie: 158

PREMIO SECO DE $1.000 MILLONES

Número: 6957 | Serie: 363

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PREMIO SECO DE $500 MILLONES

Número: 0193 | Serie: 355

PREMIO SECO DE $300 MILLONES

Número: 9276 | Serie: 184

PREMIO SECO DE $200 MILLONES

Número: 4556 | Serie: 365

PREMIO SECO DE $100 MILLONES

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Número: 5040 | Serie: 393

PREMIOS SECOS DE $20 MILLONES C/U



Número: 4927 | Serie: 491

Número: 9505 | Serie: 078

Número: 4844 | Serie: 349

Número: 3040 | Serie: 059

Número: 3257 | Serie: 392

Número: 6542 | Serie: 135

Número: 0905 | Serie: 025

Número: 9002 | Serie: 334

Número: 4737 | Serie: 051

Número: 6372 | Serie: 171

PREMIOS SECOS DE $10 MILLONES C/U



Número: 0488 | Serie: 370

Número: 0255 | Serie: 355

Número: 4728 | Serie: 508

Número: 8309 | Serie: 295

Número: 8150 | Serie: 005

Número: 2703 | Serie: 133

Número: 4369 | Serie: 009

Número: 2064 | Serie: 306

Número: 3251 | Serie: 388

Número: 3328 | Serie: 322

LANZAMIENTOS INCENTIVOS ADICIONALES



Bono Casa $160 Millones: Número 6092 | Serie 379

Bono Carro $70 Millones: Número 8634 | Serie 046

Bono Viaje de tus Sueños $40 Millones: Número 0195 | Serie 014

Bono Moto $30 Millones: Número 8251 | Serie 031

EL RECAMBIO GANADOR

Número: 34

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¿Cómo cobrar un premio si ganó en el Extra de Colombia?

Si su billete físico o virtual coincide con los números favorecidos del sorteo 2252, la organización del Sorteo Extraordinario de Colombia establece diferentes canales de atención de acuerdo con el monto obtenido:



Premios de menor cuantía y recambios: pueden cobrarse directamente a través del lotero de confianza, en la agencia distribuidora donde adquirió el billete o en las oficinas principales del Extra de Colombia en Bogotá, ubicadas en la Calle 72 No. 10-07, Oficina 903.

pueden cobrarse directamente a través del lotero de confianza, en la agencia distribuidora donde adquirió el billete o en las oficinas principales del Extra de Colombia en Bogotá, ubicadas en la Calle 72 No. 10-07, Oficina 903. Premios entre $5.000.000 y $9.999.999: el ganador debe presentar el billete original en perfecto estado, anexar una fotocopia de su cédula de ciudadanía y adjuntar una certificación bancaria vigente para gestionar la transferencia electrónica del dinero.

el ganador debe presentar el billete original en perfecto estado, anexar una fotocopia de su cédula de ciudadanía y adjuntar una certificación bancaria vigente para gestionar la transferencia electrónica del dinero. Premios superiores a $10.000.000 o Premio Mayor: el cobro se realiza de manera exclusiva y bajo estrictos protocolos de seguridad en las oficinas centrales del Sorteo Extraordinario de Colombia en Bogotá, donde el personal jurídico guiará el trámite de validación.

Reclamación de premios promocionales por lanzamiento

Para hacer efectivos los bonos promocionales de carro, casa o moto que se juegan con lanzamiento, los ganadores ubicados en Bogotá deben acercarse a la Calle 72 No. 10-07, Oficina 903.

Si el apostador se encuentra en otra ciudad de Colombia, puede remitir el desprendible del billete original, la fotocopia de su cédula y el formato oficial de pago de premios firmado a través de la empresa de mensajería de su preferencia o por medio de la agencia distribuidora autorizada en su municipio. La organización recuerda que el reglamento general del juego se encuentra impreso en la parte posterior de cada billete oficial.