Resultados del Extra de Colombia este sábado 27 de junio de 2026: número ganador del sorteo 2252

El Sorteo Extraordinario de Colombia (Extra de Colombia) realizó en la noche de hoy, sábado 27 de junio de 2026, su edición número 2252. Este importante juego de azar, que se realiza tradicionalmente los sábados en alianza con diversas loterías del país como las de Medellín, Risaralda y Meta, entregó su millonario plan de premios en todo el territorio nacional.
El sorteo oficial ya arrojó su veredicto, dejando un nuevo boleto ganador de su bolsa principal y múltiples millonarios en las categorías de secos e incentivos adicionales.
Premio mayor del Extra de Colombia hoy: sorteo 2252
El número ganador del premio mayor de $15.000 millones de pesos del Extra de Colombia, jugado este sábado 27 de junio, es el siguiente:
Número: 3960
Serie: 158
Resultados de los premios secos del Extra de Colombia
Además del premio mayor y el tradicional extramillonario, el plan de premios del sorteo 2252 incluyó una amplia distribución de secos y aproximaciones en diferentes montos de dinero.
A este listado de juego se suman los incentivos especiales por lanzamiento, que otorgan bonos de casa, carro, moto y viajes a los compradores en las distintas regiones colombianas.
Los resultados de los premios secos principales de la noche son:
PREMIO EXTRAMILLONARIO $15.000 MILLONES DE PESOS
Número: 3960
Serie: 158
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PREMIO EXTRAMILLONARIO INVERTIDO CON SERIE $78.000.000
Número: 0693
Serie: 158
PREMIO SECO DE $1.000 MILLONES
Número: 6957 | Serie: 363
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PREMIO SECO DE $500 MILLONES
Número: 0193 | Serie: 355
PREMIO SECO DE $300 MILLONES
Número: 9276 | Serie: 184
PREMIO SECO DE $200 MILLONES
Número: 4556 | Serie: 365
PREMIO SECO DE $100 MILLONES
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Número: 5040 | Serie: 393
PREMIOS SECOS DE $20 MILLONES C/U
- Número: 4927 | Serie: 491
- Número: 9505 | Serie: 078
- Número: 4844 | Serie: 349
- Número: 3040 | Serie: 059
- Número: 3257 | Serie: 392
- Número: 6542 | Serie: 135
- Número: 0905 | Serie: 025
- Número: 9002 | Serie: 334
- Número: 4737 | Serie: 051
- Número: 6372 | Serie: 171
PREMIOS SECOS DE $10 MILLONES C/U
- Número: 0488 | Serie: 370
- Número: 0255 | Serie: 355
- Número: 4728 | Serie: 508
- Número: 8309 | Serie: 295
- Número: 8150 | Serie: 005
- Número: 2703 | Serie: 133
- Número: 4369 | Serie: 009
- Número: 2064 | Serie: 306
- Número: 3251 | Serie: 388
- Número: 3328 | Serie: 322
LANZAMIENTOS INCENTIVOS ADICIONALES
- Bono Casa $160 Millones: Número 6092 | Serie 379
- Bono Carro $70 Millones: Número 8634 | Serie 046
- Bono Viaje de tus Sueños $40 Millones: Número 0195 | Serie 014
- Bono Moto $30 Millones: Número 8251 | Serie 031
EL RECAMBIO GANADOR
Número: 34
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¿Cómo cobrar un premio si ganó en el Extra de Colombia?
Si su billete físico o virtual coincide con los números favorecidos del sorteo 2252, la organización del Sorteo Extraordinario de Colombia establece diferentes canales de atención de acuerdo con el monto obtenido:
- Premios de menor cuantía y recambios: pueden cobrarse directamente a través del lotero de confianza, en la agencia distribuidora donde adquirió el billete o en las oficinas principales del Extra de Colombia en Bogotá, ubicadas en la Calle 72 No. 10-07, Oficina 903.
- Premios entre $5.000.000 y $9.999.999: el ganador debe presentar el billete original en perfecto estado, anexar una fotocopia de su cédula de ciudadanía y adjuntar una certificación bancaria vigente para gestionar la transferencia electrónica del dinero.
- Premios superiores a $10.000.000 o Premio Mayor: el cobro se realiza de manera exclusiva y bajo estrictos protocolos de seguridad en las oficinas centrales del Sorteo Extraordinario de Colombia en Bogotá, donde el personal jurídico guiará el trámite de validación.
Reclamación de premios promocionales por lanzamiento
Para hacer efectivos los bonos promocionales de carro, casa o moto que se juegan con lanzamiento, los ganadores ubicados en Bogotá deben acercarse a la Calle 72 No. 10-07, Oficina 903.
Si el apostador se encuentra en otra ciudad de Colombia, puede remitir el desprendible del billete original, la fotocopia de su cédula y el formato oficial de pago de premios firmado a través de la empresa de mensajería de su preferencia o por medio de la agencia distribuidora autorizada en su municipio. La organización recuerda que el reglamento general del juego se encuentra impreso en la parte posterior de cada billete oficial.