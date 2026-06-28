Resultados de loterías: números ganadores de Boyacá, Cauca, Extra y Baloto del 27 de junio

La noche del sábado 27 de junio de 2026 dejó miles de ganadores en toda Colombia con los resultados de las loterías de Boyacá, Cauca, el Sorteo Extraordinario de Colombia y el acumulado multimillonario de Baloto y Revancha. Los apostadores ya pueden verificar sus billetes físicos y virtuales.
A continuación, se consolidan los resultados oficiales de los cuatro sorteos más importantes del fin de semana.
Resultados de Baloto y Revancha: Sorteo 2675
El juego principal de Baloto puso en juego una bolsa acumulada de $44.800 millones de pesos, mientras que la modalidad Revancha ofreció un premio mayor de $6.400 millones de pesos.
Baloto: 15-23-29-33-41 Súper Balota: 16
Revancha: 13-17-18-30-35 Súper Balota: 14
Resultado del Extra de Colombia: Sorteo 2252
El Sorteo Extraordinario de Colombia entregó su millonario premio mayor de $15.000 millones de pesos en alianza con diversas loterías del país.
Número ganador: 3960
Serie: 158
Publicidad
Resultado de la Lotería de Boyacá: Sorteo 4630
La Lotería de Boyacá jugó su tradicional sorteo del sábado con un plan de premios encabezado por una bolsa principal de $15.000 millones de pesos.
Número: 4224
Serie: 158
Resultado de la Lotería del Cauca: Sorteo 2617
La Lotería del Cauca cerró la jornada de juegos de azar con su sorteo 2617, ofreciendo a los compradores un premio mayor de $8.000 millones de pesos.
Publicidad
Número: 8753
Serie: 299
¿Cómo cobrar los premios secos y mayores?
Los ganadores de aproximaciones y premios menores a $10 millones de pesos pueden realizar el cobro o recambio directamente con su lotero de confianza, puntos de venta autorizados o agencias distribuidoras locales.
Para los premios mayores o secos de alta cuantía, los beneficiarios deben presentarse con su documento de identidad original y el billete físico en perfecto estado (sin tachaduras ni enmendaduras) en las sedes principales de cada entidad:
- Extra de Colombia: Calle 72 No. 10-07 Oficina 903, Bogotá.
- Lotería de Boyacá: Calle 19 N.° 9-35, piso 3, Tunja.
- Lotería del Cauca: Oficinas comerciales y canales autorizados en Popayán.