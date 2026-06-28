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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de loterías: números ganadores de Boyacá, Cauca, Extra y Baloto del 27 de junio

Resultados de loterías: números ganadores de Boyacá, Cauca, Extra y Baloto del 27 de junio

Consulte los números ganadores, series y combinaciones de la suerte de los principales sorteos del país jugados la noche de este sábado.

Resultados Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Extra: números ganadores sábado 14 de marzo de 2026
Resultados Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Extra: números ganadores sábado 14 de marzo de 2026
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de jun, 2026

La noche del sábado 27 de junio de 2026 dejó miles de ganadores en toda Colombia con los resultados de las loterías de Boyacá, Cauca, el Sorteo Extraordinario de Colombia y el acumulado multimillonario de Baloto y Revancha. Los apostadores ya pueden verificar sus billetes físicos y virtuales.

A continuación, se consolidan los resultados oficiales de los cuatro sorteos más importantes del fin de semana.

Resultados de Baloto y Revancha: Sorteo 2675

El juego principal de Baloto puso en juego una bolsa acumulada de $44.800 millones de pesos, mientras que la modalidad Revancha ofreció un premio mayor de $6.400 millones de pesos.

Baloto: 15-23-29-33-41 Súper Balota: 16

Resultado completo del Baloto, 27 de junio de 2026
Resultado completo del Baloto, 27 de junio de 2026
Foto: Baloto

Revancha: 13-17-18-30-35 Súper Balota: 14

Resultado completo de Baloto Revancha, 27 de junio de 2026
Resultado completo de Baloto Revancha, 27 de junio de 2026
Foto: Baloto

Resultado del Extra de Colombia: Sorteo 2252

El Sorteo Extraordinario de Colombia entregó su millonario premio mayor de $15.000 millones de pesos en alianza con diversas loterías del país.

Número ganador: 3960
Serie: 158

Resultados completos del Extra de Colombia
Resultados completos del Extra de Colombia
Foto: Extra de Colombia

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Resultado de la Lotería de Boyacá: Sorteo 4630

La Lotería de Boyacá jugó su tradicional sorteo del sábado con un plan de premios encabezado por una bolsa principal de $15.000 millones de pesos.

Número: 4224
Serie: 158

Resultados completos de la Lotería de Boyaca, 27 de junio
Resultados completos de la Lotería de Boyaca, 27 de junio
Foto: Lotería de Boyacá

Resultado de la Lotería del Cauca: Sorteo 2617

La Lotería del Cauca cerró la jornada de juegos de azar con su sorteo 2617, ofreciendo a los compradores un premio mayor de $8.000 millones de pesos.

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Número: 8753
Serie: 299

Resultados completos de la Lotería del Cauca, 27 de junio
Resultados completos de la Lotería del Cauca, 27 de junio
Foto: Lotería del Cauca

¿Cómo cobrar los premios secos y mayores?

Los ganadores de aproximaciones y premios menores a $10 millones de pesos pueden realizar el cobro o recambio directamente con su lotero de confianza, puntos de venta autorizados o agencias distribuidoras locales.

Para los premios mayores o secos de alta cuantía, los beneficiarios deben presentarse con su documento de identidad original y el billete físico en perfecto estado (sin tachaduras ni enmendaduras) en las sedes principales de cada entidad:

  • Extra de Colombia: Calle 72 No. 10-07 Oficina 903, Bogotá.
  • Lotería de Boyacá: Calle 19 N.° 9-35, piso 3, Tunja.
  • Lotería del Cauca: Oficinas comerciales y canales autorizados en Popayán.
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