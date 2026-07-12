Resultados de loterías: números ganadores de Boyacá, Cauca, Extra y Baloto del 11 de julio

La noche del sábado 11 de julio de 2026 dejó miles de ganadores en toda Colombia con los resultados de las loterías de Boyacá, Cauca, el Sorteo Extraordinario de Colombia y el acumulado multimillonario de Baloto y Revancha. Los apostadores ya pueden verificar sus billetes físicos y virtuales.
A continuación, se consolidan los resultados oficiales de los cuatro sorteos más importantes del fin de semana.
Resultado de la Lotería de Boyacá: Sorteo 4632
El premio principal de la Lotería de Boyacá asciende a la billonaria cifra de $15.000 millones de pesos. A continuación, los datos del boleto ganador de la noche:
- Premio Mayor ($15.000 Millones): 2243
- Serie: 018
Resultado de la Lotería del Cauca: Sorteo 2619
El número y la serie ganadora del premio mayor de $8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca se actualizarán a continuación:
- Número: 0232
- Serie: 006
Sorteo 0019 Extraordinario de Colombia 11 de julio de 2026
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Hoy, sábado 11 de julio de 2026, se jugó el esperado Sorteo Extraordinario de Colombia, una alianza estratégica con la Lotería del Risaralda, este fue el resultado:
- Número: 6321
- Serie: 219
Resultados de Baloto y Revancha: Sorteo 2681
Números ganadores de Baloto
- La combinación ganadora del Baloto fue: 03 - 32 - 22 - 34 - 28, superbalota: 4.
Resultados de Revancha
En el mismo sorteo también se realizó la Revancha, cuyo acumulado era de $6.800 millones.
- La combinación ganadora fue: 35 - 42 - 29 - 41 - 38, superbalota: 02.