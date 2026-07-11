Extra de Colombia HOY 11 de julio: la Lotería del Risaralda va por los $36.700 millones

La espera terminó. Hoy, sábado 11 de julio de 2026, se juega el esperado Sorteo Extraordinario de Colombia, una alianza estratégica con la Lotería del Risaralda. Con la fiebre del fútbol como motor comercial, la entidad tomó las principales regiones del país para prender la fiesta de la suerte, ofreciendo un millonario plan de premios que promete cambiar vidas y, al mismo tiempo, blindar la salud de los risaraldenses.

💰 Plan de premios del Extraordinario de Colombia

El incentivo para los apostadores es uno de los más ambiciosos del año. El próximo millonario de Colombia podría definirse hoy gracias a la siguiente bolsa de premios:

Premio Mayor: $15.000 millones de pesos.

$15.000 millones de pesos. Plan Total de Premios: $36.700 millones de pesos (incluye secos millonarios y aproximaciones con y sin serie).

$36.700 millones de pesos (incluye secos millonarios y aproximaciones con y sin serie). Valor del billete: $20.000 pesos.

¡Atención apostador! Bibiana Garcés, gerente de la Lotería del Risaralda, hizo un llamado crucial: "Revisen detenidamente el reverso de sus billetes físicos. El Sorteo Extraordinario cuenta con miles de combinaciones que multiplican las oportunidades de ganar".

🔴 RESULTADOS Sorteo Extraordinario de Colombia 11 de julio de 2026

(Esta sección se actualizará EN VIVO tan pronto se conozcan los números ganadores)



⚽ Estrategia sobre ruedas: Pasión por el fútbol y la salud

Aprovechando la temporada futbolera que une al país, la Lotería del Risaralda desplegó una agresiva gira nacional por el Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, el Eje Cafetero y la Costa Atlántica (con fuerte presencia en Barranquilla y Cartagena).

En las calles, los compradores se han topado con activaciones experienciales como el "penalti millonario", "narrador por un minuto" y "las 31 de cabecita", ganando incentivos inmediatos. Además, quienes registren su billete en la página web de la entidad participan por los electrodomésticos mensuales del Club de los Millonarios.

Más recursos para la salud

Por normatividad, la Lotería del Risaralda emite dos sorteos extraordinarios al año como socia del Extra de Colombia. Más allá de la emoción comercial, el trasfondo es social.

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"Esta gran alianza genera recursos adicionales y directos para la salud del departamento de Risaralda. Nuestra verdadera razón de ser es superar las metas de transferencias para garantizar el bienestar de todos los risaraldenses", puntualizó la gerencia.

🕒 ¿A qué hora juega el Extra de Colombia y dónde ver los resultados?

El sorteo se llevará a cabo hoy sábado 11 de julio de 2026 en su horario habitual nocturno. Podrás seguir la transmisión en vivo a través de los canales autorizados y las redes sociales de la Lotería del Risaralda y el Extra de Colombia.