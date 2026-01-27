En vivo
Delcy Rodríguez dice que mantiene buena relación con Trump y confirma desbloqueo de activos en EEUU

Delcy Rodríguez dice que mantiene buena relación con Trump y confirma desbloqueo de activos en EEUU

El Gobierno chavista había denunciado que miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela, así como oro y otros activos, se encuentran bloqueados en el extranjero.

