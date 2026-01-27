En vivo
Mundo  / Trump insiste que tiene "muy buena relación" con Venezuela pese a palabras de Delcy Rodríguez

Trump insiste que tiene "muy buena relación" con Venezuela pese a palabras de Delcy Rodríguez

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Donald Trump y Delcy Rodríguez
Donald Trump y Delcy Rodríguez
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

