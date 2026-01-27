En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Falcao
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump baja el tono y reajusta el operativo en Minesota tras la muerte de otro manifestante

Trump baja el tono y reajusta el operativo en Minesota tras la muerte de otro manifestante

El presidente anunció el envío a Mineápolis del zar de la frontera, Tom Homan, responsable de la política de deportaciones masivas, quien será su único interlocutor sobre el terreno, una decisión interpretada como señal de que el operativo se ha desbordado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad