En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Epa Colombia
Álvaro Uribe
Sentencia a Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Escenarios políticos de Jaime Andrés Beltrán tras su salida de la Alcaldía de Bucaramanga

Escenarios políticos de Jaime Andrés Beltrán tras su salida de la Alcaldía de Bucaramanga

El gobernador de Santander deberá designar a un alcalde encargado de Bucaramanga mientras se realizan las elecciones atípicas.

Jaime Andrés Beltrán.jpg
Jaime Andrés Beltrán
// @soyjaimeandres
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

La salida de Jaime Andrés Beltrán Martínez de la Alcaldía de Bucaramanga, tras la decisión del Consejo de Estado que anuló su elección por doble militancia, lo obliga a reconfigurar su futuro político. Aunque quedó por fuera de la administración local, conserva un capital electoral importante y un liderazgo que podría encontrar respaldo en distintos sectores políticos.

Aunque su administración se vio interrumpida por el fallo judicial, Beltrán conserva un capital político significativo tras más de 20 años de servicio público en Bucaramanga, lo que lo ubica como un actor con opciones de mantenerse vigente en la arena política regional y nacional.

Analistas señalan que podría proyectarse como aspirante al Congreso de la República, aprovechando su base electoral consolidada en Bucaramanga y su reconocimiento regional. Los otros escenarios podría ser que vuelva a aspirar a la Alcaldía de Bucaramanga en las elecciones atípicas o aspirante presidencial.

Desde el entorno cercando de Jaime Andrés Beltrán se conoció que podría saltar a un escenario nacional. Su esposa, Paula Ramírez, con un mensaje exaltó sus 20 años de servicio a Bucaramanga y lo motivó a “dar el siguiente paso”. Este mensaje en redes sociales fue interpretado como una señal de que Beltrán Martínez no se apartará de la política. Por el contrario, podría buscar alianzas para mantener su influencia y abrir camino a nuevas aspiraciones a nivel nacional.

En un futuro los posibles aliados políticos de Jaime Andras Beltrán en sus aspiraciones podrían ser los partidos de la U, Centro Democrático, Conservador y sectores cristianos, evangélicos e independientes en el país. Recordemos que Beltrán durante 12 años fue concejal de Bucaramanga por el partido Liberal y todavía tiene algunos nexos con sus líderes.

"Estas comunidades religiosas mantienen capacidad de movilización y podrían convertirse en la base más fiel de su nuevo proyecto político del exalcalde", dijo el analista político, Julio Acelas.

Publicidad

Desde las esferas políticas en Bogotá, no descartan que sectores de oposición al actual Gobierno Nacional vean a Jaime Andrés Beltrán como una carta fuerte en Santander, lo que podría abrirle el camino a pactos con figuras de proyección nacional que buscan fortalecer su presencia en el oriente del país.

Con elecciones atípicas en Bucaramanga están cerca, donde Beltrán Martínez tendrá incidencia a nombre propio o apoyando a un candidato de sus afectos. "El futuro inmediato de Beltrán no está en la contienda local, pero sí en la construcción de una red de aliados que le permita mantenerse vigente en la política regional y proyectarse en escenarios de mayor alcance", señaló Acelas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Jaime Andrés Beltrán

Alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

Santander

Consejo de Estado

Elecciones en Colombia 2026

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad