Así se despidió Jaime Andrés Beltrán de la Alcaldía de Bucaramanga: video

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se despidió este jueves del cargo, luego de que el Consejo de Estado dejara en firme la anulación de su elección por incurrir en doble militancia. La decisión, tomada en segunda instancia, obliga a que la capital santandereana tenga un mandatario encargado mientras se convocan elecciones atípicas.

“Quiero informarles a todos los bumangueses que el Consejo de Estado dejó en firme la anulación de mi elección como alcalde de Bucaramanga. Más de 92.000 bumangueses votaron para que Jaime Andrés fuera alcalde, pero el Consejo de Estado en segunda instancia determinó que esa elección debía ser anulada”, señaló Beltrán en un mensaje dirigido a la ciudadanía.

El exmandatario fue enfático en aclarar que la determinación no corresponde a una destitución ni a una sanción por actos de corrupción, sino al efecto jurídico de la doble militancia.

“Lo que el Consejo de Estado determina es que la elección no existió, pero, en ningún momento, es una destitución o una inhabilidad. Mucho menos una sanción por corrupción”, puntualizó.



En su declaración, Beltrán hizo un balance de su gestión y agradeció el respaldo ciudadano recibido durante su año y medio en el cargo. Destacó avances en seguridad, competitividad y la recuperación de la imagen de la “ciudad bonita”.

“Bucaramanga avanzó y eso no lo podemos perder. Invito a todos los bumangueses a que rodemos a la ciudad, a que la cuidemos, a que la defendamos. Porque la ciudad no tiene nombre de político, la ciudad tiene nombre de mujer y es Bucaramanga”, expresó.

El ahora exalcalde también pidió que se abra un debate nacional sobre las implicaciones de la figura de la doble militancia, que ha dejado sin efecto varias elecciones en el país.

“Para algunos puede ser una sanción exagerada, para otros una persecución, o para muchos la vulneración del derecho a elegir y ser elegido”, dijo.

Ante la salida de Beltrán, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, deberá designar en los próximos días a un alcalde encargado, mientras el Gobierno Nacional define la fecha de las elecciones atípicas que permitirán escoger al nuevo mandatario local.