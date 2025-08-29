Tensión política en Bucaramanga por visita de Petro: esto dicen el alcalde y gobernador

En medio de un ambiente de tensión, este viernes aterriza en Bucaramanga el presidente Gustavo Petro para anunciar un aumento en la cobertura y el monto de Colombia Mayor, el programa de subsidios para adultos mayores.

La visita presidencial se da en medio de fuertes cuestionamientos locales, la aparición de vallas en contra del mandatario y el llamado de las autoridades regionales para que el evento no se convierta en un acto de carácter político.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, pidió claridad sobre el alcance de la actividad.

“Yo soy una persona institucional, la Constitución me ordena articular las políticas nacionales en el territorio. Estamos esperando que nos confirmen cuál es el minuto a minuto, en dónde vamos a estar y qué rol vamos a tener. Si es un evento con carácter político, pues no podría asistir porque no podemos participar en política y también soy muy respetuoso”, señaló.

En la misma línea, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, reclamó mayor articulación con la Casa de Nariño y pidió que la ciudad no sea utilizada para dar protagonismo a personas vinculadas con el crimen.

“Curiosamente nunca nos llegan solicitudes cuando el Gobierno Nacional viene a Bucaramanga, salvo cuando se reúnen directamente con los gobernantes de la región. Pedimos que Bucaramanga no sea utilizada para poner en una tarima a los delincuentes, sino para fortalecer la fuerza pública como lo estamos haciendo hoy”, advirtió el mandatario local.

Operativo de seguridad y cierres viales

Las autoridades desplegaron un robusto esquema de seguridad alrededor de la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, donde se espera el acto central. Desde las 6:00 de la mañana y hasta la medianoche estarán cerradas varias calles y carreras del centro de Bucaramanga.

Los cierres afectan el cuadrante comprendido entre las carreras 10 y 13 y las calles 34 y 37, mientras que a partir de las 11:00 a.m. habrá restricciones parciales en el recorrido de la caravana presidencial.

Pese a la polémica, el Gobierno Nacional confirmó que el presidente Petro encabezará la jornada y hará anuncios sobre el fortalecimiento de Colombia Mayor, uno de los programas sociales bandera de su administración.