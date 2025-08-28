Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Tensión EEUU-Venezuela
Familia San Andrés
Tiroteo Minneapolis
Secuestro de militares

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Bucaramanga estrena Comando Antiextorsión y es reconocida como modelo de seguridad

Bucaramanga estrena Comando Antiextorsión y es reconocida como modelo de seguridad

Entre los logros que sustentan el reconocimiento nacional se encuentra la tasa de homicidios más baja entre las principales capitales del país.

GAULA POLICÍA BUCARAMANGA.jpg
Gaula de la Policía en Bucaramanga
// Alcaldía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 09:36 a. m.

Bucaramanga se consolida como referente en materia de seguridad en Colombia. El Ministerio de Defensa reconoció a la capital santandereana como modelo nacional, destacando los resultados alcanzados en la lucha contra la criminalidad durante el último año.

El anuncio coincide con la presentación del Comando Especial Antiextorsión del Gaula de la Policía, un grupo de más de 30 hombres y mujeres que recorrerán la ciudad para proteger a comerciantes y empresarios frente a los delincuentes que buscan impedirles trabajar.

“Este resultado no es casualidad, sino producto de una política integral de seguridad basada en control focalizado del delito, fortalecimiento de la inteligencia y acciones preventivas que devuelven la confianza a los ciudadanos”, aseguró el secretario del Interior, Gildardo Rayo.

Entre los logros que sustentan el reconocimiento nacional se encuentran: la tasa de homicidios más baja entre las principales capitales del país, con un 6,84% y la reducción del 26% en los casos de hurto, lo que equivale a unos 1.500 delitos menos en comparación con años anteriores.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Seguridad ciudadana

Blu Radio

Noticias de hoy