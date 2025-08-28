Bucaramanga estrena Comando Antiextorsión y es reconocida como modelo de seguridad

Bucaramanga se consolida como referente en materia de seguridad en Colombia. El Ministerio de Defensa reconoció a la capital santandereana como modelo nacional, destacando los resultados alcanzados en la lucha contra la criminalidad durante el último año.

El anuncio coincide con la presentación del Comando Especial Antiextorsión del Gaula de la Policía, un grupo de más de 30 hombres y mujeres que recorrerán la ciudad para proteger a comerciantes y empresarios frente a los delincuentes que buscan impedirles trabajar.

“Este resultado no es casualidad, sino producto de una política integral de seguridad basada en control focalizado del delito, fortalecimiento de la inteligencia y acciones preventivas que devuelven la confianza a los ciudadanos”, aseguró el secretario del Interior, Gildardo Rayo.

Entre los logros que sustentan el reconocimiento nacional se encuentran: la tasa de homicidios más baja entre las principales capitales del país, con un 6,84% y la reducción del 26% en los casos de hurto, lo que equivale a unos 1.500 delitos menos en comparación con años anteriores.