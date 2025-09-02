Estos son todos los carros que subirán de precio por reforma tributaria del Gobierno

El Gobierno nacional presentó ante el Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria con el que busca recaudar 26,3 billones de pesos para fortalecer las finanzas públicas en 2026.

La iniciativa, que se tramitará en paralelo con el Presupuesto General de la Nación, incluye cambios que impactarán directamente en los costos de movilidad en el país, tanto en los combustibles como en la compra de vehículos.



¿Cómo afectará la reforma tributaria al sector automotor?

Además de una subida en el precio del combustible, la compra de carros también sufrirá cambios tributarios. En el caso de los híbridos, el beneficio actual del 5 % de IVA desaparecerá y será reemplazado por una tarifa plena del 19 %.

Carros híbridos pagarían más IVA Foto: Getty y Movilidad

Según explicó el ministro de Hacienda, ese incentivo se creó para impulsar la transición hacia los vehículos eléctricos, pero ahora el Gobierno considera que debe eliminarse.

Los cambios no terminan ahí. El proyecto también contempla un incremento en el impuesto a la compra de vehículos de más de 30.000 dólares (alrededor de 120 millones de pesos) y de motocicletas con cilindraje superior a 200 cc, que pasarán de pagar 16 % a 19 %.

En la práctica, esto significa que diferentes carros nuevos en Colombia tendrán un precio más alto si el Congreso aprueba la reforma en los términos planteados. Por ejemplo, la Toyota Corolla Cross, que es el carro más vendido en lo corrido del año en el país, entraría en ese impuesto.



¿Subirán la gasolina y el diésel?

Uno de los puntos centrales del proyecto es el incremento de impuestos a los combustibles fósiles. El Ministerio de Hacienda argumenta que los precios actuales “no reflejan plenamente los costos ambientales y de salud asociados a su consumo”.

Publicidad

La propuesta establece que, a partir de 2026, la gasolina y el diésel tendrán IVA del 10 %. En enero de 2027, el IVA de la gasolina subiría al 19 %, mientras que el diésel alcanzará ese mismo porcentaje desde enero de 2028.

La gasolina ha subido durante varios meses en Colombia Foto: Pexels

Adicionalmente, el impuesto al carbono también tendrá un ajuste: pasará de 164 a 384 pesos por galón de gasolina y de 191 a 432 por galón de diésel. Incluso las mezclas de biocombustibles empezarán a pagar IVA desde 2027.

Publicidad

“Seguimos en la búsqueda de desestimular el consumo de las fuentes de energías sustentadas en los productos fósiles que generan un nivel de contaminación muy alto”, afirmó Ávila.

¿Por qué quieren hacer una nueva reforma tributaria?

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el proyecto, denominado por el Ejecutivo como “Ley de Financiamiento”, pretende reducir el déficit fiscal que actualmente supera el 7 % del PIB. Según Ávila, se trata de una medida necesaria para garantizar la estabilidad de las cuentas públicas:

“Esperamos que haya un debate serio, responsable, en el cual se escuchen las opiniones de los diferentes actores sociales, políticos, gremiales y económicos del país”, señaló durante la radicación de la propuesta.

En paralelo, el Gobierno presentó el Presupuesto General de la Nación para 2026, que asciende a 556,9 billones de pesos, y que contempla los recursos adicionales que entrarían en vigor con la reforma.

Publicidad

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) expresó su preocupación por las implicaciones de la iniciativa, especialmente para el consumo y la inversión.

En un comunicado, la entidad pidió que el debate no se limite a la necesidad de recaudo, sino que también se analicen las consecuencias para las empresas y los ciudadanos.

“La solución a la crisis fiscal no puede ser más impuestos a las mismas empresas y ciudadanos. Colombia necesita disciplina del gasto, crecimiento e inversión para sanear las finanzas públicas de manera sostenible”, advirtió AmCham.