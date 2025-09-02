Cuánto cuestan los 10 carros más vendidos en agosto: Toyota, Mazda, Kia, Chevrolet y más

Los resultados de agosto de 2025 en el sector automotor colombiano, que dejaron a la Toyota Corolla Cross como el carro más vendido de ese mes, también mostraron buenos signos para el mercado de traspasos en el país.

Según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), dentro del listado de los diez modelos con más matrículas se encuentran carros que parten de los $57 millones y otros que superan los $500 millones.

El top de los carros que dominan el mercado evidencian las preferencias de los compradores, que van desde vehículos de entrada hasta camionetas de lujo. El dato cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que en la cima de los más vendidos hay carros que superan los 100 millones de pesos.

En Colombia se venden menos autos nuevos que usados. Foto: ImageFX

Precios de los carros más vendidos en agosto

El modelo más accesible del listado fue el Kia Picanto, que con un rango de precios entre $57.990.000 y $77.990.000 alcanzó 449 matrículas en agosto.

Le siguieron opciones en el segmento de entrada como el Chevrolet Onix ($74.140.000 a $90.940.000) con 628 registros y el Mazda 2 ($83.900.000 a $92.500.000), que logró 657 unidades.

En todo caso, estos son los precios de los 10 carros más vendidos en agosto de 2025:



Toyota Corolla Cross – 955 unidades: entre $135.900.000 y $161.900.000 Mazda CX-30 – 851 unidades: entre $117.500.000 y $153.950.000 Kia K3 – 843 unidades: desde $80.990.000 hasta $105.990.000 Mazda 2 – 657 unidades: entre $83.900.000 y $92.500.000 Chevrolet Onix – 628 unidades: desde $74.140.000 hasta $90.940.000 Renault Duster – 607 unidades: en un rango de $93.190.000 a $113.790.000 Foton BJ – 485 unidades: sin datos de precio disponibles Kia Picanto – 449 unidades: entre $57.990.000 y $77.990.000 BYD Yuan Up – 440 unidades: con un precio reportado de $120.000.000 Toyota Land Cruiser – 415 unidades: desde $299.000.000 hasta $509.900.000

Toyota Corolla Cross 2025 Foto: Toyota Press

Publicidad

¿Cómo le fue al mercado de carros en agosto?

Más allá de los valores, las cifras globales también reflejan un desempeño positivo del sector. Durante agosto se matricularon 21.285 vehículos nuevos, lo que representó un crecimiento del 29 % frente al mismo mes de 2024.

En el acumulado de enero a agosto, el total ascendió a 150.163 registros, es decir, un 27,1 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El informe de Andi y Fenalco también destacó el impulso de las tecnologías limpias: los automóviles eléctricos crecieron un 148 %, con 1.647 unidades, mientras que los híbridos tuvieron un incremento del 66 %, llegando a 6.066 registros.

Los carros eléctricos cada vez ganan más espacio en el mercado automotor Foto: Unsplash

Publicidad

¿Quién lideró las ventas?

En términos de participación de mercado, la Toyota Corolla Cross se consolidó como la más vendida en agosto con un 4,5 % y 955 unidades.

Le siguieron la Mazda CX-30 (851) y el Kia K3 (843), mientras que la Renault Duster, que había sido líder en otros periodos, descendió al sexto lugar con 607 registros.

El top 5 lo completaron el Mazda 2 y el Chevrolet Onix, con 657 y 628 unidades respectivamente.

En el consolidado anual hasta agosto, la Toyota Corolla Cross también mantiene el liderazgo como el carro más matriculado del país. Los siguientes puestos los ocupan el Kia K3, la Mazda CX-30, la Renault Duster y el Foton BJ, de acuerdo con los datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) procesados por Fenalco y la Andi.