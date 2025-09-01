No es Estados Unidos: este es el país donde es más barato comprar carro nuevo

Tener un carro propio representa para muchos la posibilidad de movilizarse con mayor libertad y comodidad. Sin embargo, el costo de comprar y mantener un vehículo puede variar de forma considerable entre países.

Un estudio de Finn, basado en datos de la OCDE, Amena y Global Petrol Prices, analizó cuáles son los países más asequibles para adquirir un carro nuevo.

El informe tomó en cuenta el precio del combustible como proporción del salario y el costo del vehículo más popular de cada país en relación con los ingresos anuales. Con estas variables, se otorgó una puntuación de 0 a 10, donde los valores más bajos representan mayor accesibilidad.

Los colombianos compran más carro usado que nuevo. Foto: cortesía

¿Cuál es el país donde es más barato comprar carro?

El primer lugar del ranking corresponde a Luxemburgo, con una puntuación de apenas 0,46 sobre 10. Allí, el vehículo más popular es el Volkswagen Golf, y su precio resulta bajo en proporción al ingreso promedio de los habitantes.

De hecho, Luxemburgo se ubicó en la tercera mejor posición mundial en la relación costo del auto vs. salario anual, y además comparte el primer puesto en cuanto al bajo impacto del combustible en el presupuesto mensual.

Esto significa que tanto la compra del vehículo como su operación diaria representan una fracción reducida de los ingresos, consolidando a este país como el más asequible para los conductores.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Estados Unidos no es el país más barato para comprar un carro nuevo, aunque sí ocupa la segunda posición. Su puntaje fue de 0,91 sobre 10.

El vehículo de referencia en este mercado fue la Ford F-150, uno de los modelos más vendidos en ese país. Estados Unidos comparte el primer puesto en cuanto a precio del combustible como proporción de los ingresos, lo que significa que llenar el tanque resulta más económico en relación con el salario promedio.

Además, el país logró ubicarse dentro del top 10 en la comparación del precio del carro frente al ingreso anual, lo que lo mantiene en los primeros lugares del listado.

Comprar carro en Colombia es más complejo que en otros países de la región Foto: Pexels

Top 10 países más asequibles para comprar auto

El tercer puesto lo ocupa Australia, con una puntuación de 1,97 sobre 10. Allí, los precios del combustible también son relativamente bajos en comparación con los ingresos, lo que llevó al país a compartir el segundo lugar en este indicador. A continuación, los diez primeros lugares del ranking:



Luxemburgo – 0,46/10 Estados Unidos – 0,91/10 Australia – 1,97/10 Islandia – 2,43/10 Bélgica – 2,43/10 Francia – 2,43/10 Austria – 3,03/10 Canadá – 3,03/10 Eslovenia – 3,03/10 Alemania – 3,18/10 Reino Unido – 3,18/10

Factores evaluados

El análisis consideró dos aspectos clave:

Precio del combustible como porcentaje del ingreso mensual: se calculó con base en los valores promedio de gasolina y diésel en cada país, dividido por el salario mensual.

Precio del carro frente al ingreso anual: se midió con el valor del modelo más vendido en cada nación frente al salario promedio.

La combinación de ambos factores permitió establecer el ranking de los países donde resulta menos costoso ser propietario de un carro.