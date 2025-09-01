Rumbear, divorciarse y conducir: lo que subirá de precio con la nueva tributaria

El Gobierno nacional reveló el texto de la reforma tributaria, según el cual actividades como consumir licores y cigarrillo, apostar, tanquear, divorciarse e incluso enviudar tendrán mayores impuestos. Las personas de mayores ingresos también pagarán más impuesto a la renta y un mayor impuesto al patrimonio.

La reforma tributaria busca 26.3 billones de pesos para financiar el presupuesto del 2026 en medio de una crisis fiscal que llevó al país a suspender la regla fiscal y anunciar mayores déficits para los siguientes tres años.

El Congreso tendrá que analizar la propuesta y decidir si la aprueba, la modifica o la hunde.



Mayores impuestos por beber, fumar, apostar y salir a conciertos: impuestos al ocio en la tributaria

La reforma tributaria pretende aumentar el precio del consumo de licor. Para empezar, el IVA de los licores pasa de 5 % a 10 %. En segundo lugar, se modifica el impuesto al consumo de licor que ahora incluirá incluso las cervezas sin alcohol.

El impuesto al consumo de alcohol se empezará a cobrar por bebidas con solo 1 % de alcohol y será de 30 % sobre el valor de la botella, más 750 pesos por cada grado de alcohol por cada 750 mililitros.

Blu Radio / Cerveza / referencia Foto: AFP

Con la reforma tributaria aumentarían también los impuestos al cigarrillos. La cajetilla de cigarrillos pasa de pagar $2.100 a $11.200, que se suma al impuesto de 10 % sobre el valor de la cajetilla. Si usted está dejando de fumar y se está pasando a los vapeadores, tenga en cuenta que estos productos empezarán a pagar el impuesto con una tarifa de 2000 pesos por mililitro, más 30 % sobre el valor del producto.

Los impuestos al cigarrillo y a los licores podrían entrar a regir incluso este mismo año.

En línea con lo que había anunciado el Gobierno, el IVA de 19 % a las apuestas en línea se volvería permanente.

Finalmente quienes asisten a “conciertos, eventos deportivos, espectáculos culturales y actividades recreativas de carácter comercial” tendrán que pagar IVA de 19 %. Según el Gobierno, esta clase de consumo “está altamente concentrada en los deciles superiores de ingreso, mientras que los hogares de menores recursos destinan una proporción marginal de su gasto a estos servicios”.

Concierto - referencia // Foto: suministrada

Comprar carro costará más; tanquear, también

De acuerdo con el Gobierno, hay un margen para incrementar la carga tributaria de los combustibles fósiles, “considerando que los precios actuales no reflejan plenamente los costos ambientales y de salud asociados a su consumo". Un ajuste impositivo permitiría, además, "aumentar el recaudo fiscal y, simultáneamente, avanzar en los objetivos de descarbonización y transición energética”.

Tendremos mayores impuestos a la gasolina y el diésel por dos vías. Por un lado tendrán IVA del 10 % en 2026. El IVA a la gasolina sube a 19 % en enero de 2027 y el IVA al diésel será del 19 % desde enero de 2028. Por otro lado, aumentará el impuesto al carbono que pasará de 164 a 384 pesos por galón de gasolina y de 191 a 432 por galón de diésel.

Las mezclas de biocombustibles empezarán a pagar IVA desde 2027.

Comprar auto también costará más. Según el proyecto de ley, los vehículos híbridos pasarán de 5 % de IVA a 19 %. Por su parte, los vehículos de más de 30.000 dólares y las motos de más de 200 cc pasarán e pagar 16 % a 19 % de impuesto al momento de la compra.

Sube el costo de divorciarse o enviudar

El proyecto de ley implica que se reducen los beneficios tribtuarios a los que puede acceder una persona que se divorcia.

Hoy en día el conyugue que recibe su parte de la sociedad tiene una renta exenta, a partir de esta ley solo estaría exento el equivalente a una vivienda de interés social y se eliminarían partes del estatuto tributario, que establecen que están están exentos se impuestos “los libros, las ropas y utensilios de uso personal y el mobiliario de la casa del causante”