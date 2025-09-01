Rumbear, divorciarse y conducir: lo que subirá de precio con la nueva tributaria

El Gobierno nacional reveló el texto de la reforma tributaria, según el cual actividades como consumir licores y cigarrillo, apostar, tanquear, divorciarse e incluso enviudar tendrán mayores impuestos. Las personas de mayores ingresos también pagarán más impuesto a la renta y un mayor impuesto al patrimonio.
La reforma tributaria busca 26.3 billones de pesos para financiar el presupuesto del 2026 en medio de una crisis fiscal que llevó al país a suspender la regla fiscal y anunciar mayores déficits para los siguientes tres años.
El Congreso tendrá que analizar la propuesta y decidir si la aprueba, la modifica o la hunde.
Mayores impuestos por beber, fumar, apostar y salir a conciertos: impuestos al ocio en la tributaria
La reforma tributaria pretende aumentar el precio del consumo de licor. Para empezar, el IVA de los licores pasa de 5 % a 10 %. En segundo lugar, se modifica el impuesto al consumo de licor que ahora incluirá incluso las cervezas sin alcohol.
El impuesto al consumo de alcohol se empezará a cobrar por bebidas con solo 1 % de alcohol y será de 30 % sobre el valor de la botella, más 750 pesos por cada grado de alcohol por cada 750 mililitros.
Con la reforma tributaria aumentarían también los impuestos al cigarrillos. La cajetilla de cigarrillos pasa de pagar $2.100 a $11.200, que se suma al impuesto de 10 % sobre el valor de la cajetilla. Si usted está dejando de fumar y se está pasando a los vapeadores, tenga en cuenta que estos productos empezarán a pagar el impuesto con una tarifa de 2000 pesos por mililitro, más 30 % sobre el valor del producto.
Los impuestos al cigarrillo y a los licores podrían entrar a regir incluso este mismo año.
En línea con lo que había anunciado el Gobierno, el IVA de 19 % a las apuestas en línea se volvería permanente.
Finalmente quienes asisten a “conciertos, eventos deportivos, espectáculos culturales y actividades recreativas de carácter comercial” tendrán que pagar IVA de 19 %. Según el Gobierno, esta clase de consumo “está altamente concentrada en los deciles superiores de ingreso, mientras que los hogares de menores recursos destinan una proporción marginal de su gasto a estos servicios”.
Comprar carro costará más; tanquear, también
De acuerdo con el Gobierno, hay un margen para incrementar la carga tributaria de los combustibles fósiles, “considerando que los precios actuales no reflejan plenamente los costos ambientales y de salud asociados a su consumo". Un ajuste impositivo permitiría, además, "aumentar el recaudo fiscal y, simultáneamente, avanzar en los objetivos de descarbonización y transición energética”.
Tendremos mayores impuestos a la gasolina y el diésel por dos vías. Por un lado tendrán IVA del 10 % en 2026. El IVA a la gasolina sube a 19 % en enero de 2027 y el IVA al diésel será del 19 % desde enero de 2028. Por otro lado, aumentará el impuesto al carbono que pasará de 164 a 384 pesos por galón de gasolina y de 191 a 432 por galón de diésel.
Las mezclas de biocombustibles empezarán a pagar IVA desde 2027.
Comprar auto también costará más. Según el proyecto de ley, los vehículos híbridos pasarán de 5 % de IVA a 19 %. Por su parte, los vehículos de más de 30.000 dólares y las motos de más de 200 cc pasarán e pagar 16 % a 19 % de impuesto al momento de la compra.
Sube el costo de divorciarse o enviudar
El proyecto de ley implica que se reducen los beneficios tribtuarios a los que puede acceder una persona que se divorcia.
Hoy en día el conyugue que recibe su parte de la sociedad tiene una renta exenta, a partir de esta ley solo estaría exento el equivalente a una vivienda de interés social y se eliminarían partes del estatuto tributario, que establecen que están están exentos se impuestos “los libros, las ropas y utensilios de uso personal y el mobiliario de la casa del causante”