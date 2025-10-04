La receta saludable con productos del D1 que es viral en TikTok y todos quieren probar

El supermercado D1 vuelve a ser protagonista en redes sociales, esta vez gracias a una receta saludable que se ha hecho viral en TikTok.

La creadora de contenido Marian Díaz sorprendió a sus seguidores con una preparación fácil, económica y llena de sabor, utilizando únicamente productos que se encuentran en las tiendas D1.

Su video acumula más de un millón de reproducciones y comentarios de usuarios que destacan la relación calidad-precio de los ingredientes.

La receta, que en un inicio estaba pensada con pan baguette, fue adaptada por Díaz con pan árabe, una alternativa que encontró en el D1 y que resultó ser todo un acierto. “Lo importante es innovar con lo que uno consigue”, aseguró la tiktoker, quien se ha ganado la atención de muchos por compartir opciones prácticas con precios incluidos.



Foto: D1

Lista de ingredientes del D1 que necesita para la receta

Uno de los elementos más llamativos del video es que Marian Díaz reveló los costos de cada ingrediente, demostrando que se puede cocinar con estilo gourmet sin gastar demasiado. Estos son los productos estrella de la receta:



Burrata de Búfala marca Latti: $9.990

marca Latti: $9.990 Salsa pesto verde marca Deliziare: $7.990

marca Deliziare: $7.990 Jamón serrano marca Valdecava: $7.990

marca Valdecava: $7.990 Pan árabe marca Backerei: $4.200

marca Backerei: $4.200 Tomates cherry (250 g): $4.900

(250 g): $4.900 Aceite de oliva marca Castell del Ferro (500 ml): $19.450

Todos estos alimentos están disponibles en el D1, lo que convierte la preparación en una opción accesible para cualquier persona que quiera replicarla en casa.



Paso a paso de la receta con productos del D1

La preparación comienza con los tomates cherry, que se mezclan con sal, orégano y aceite de oliva, y se llevan a la freidora de aire durante 20 minutos. El resultado es una salsita casera que sirve de complemento perfecto.

Mientras tanto, el pan árabe se tuesta durante cinco minutos. Una vez listo, se unta con la salsa pesto, se cubre con los tomates preparados, se añade una buena cantidad de jamón serrano y, finalmente, se corona con burrata fresca. Un poco de orégano por encima y la receta queda lista para disfrutar.

Un plato que se ha vuelto viral en redes sociales

Más allá de lo delicioso, esta receta se ha convertido en un ejemplo de cómo los productos del D1 logran posicionarse en las tendencias digitales. Su practicidad, buen sabor y precios competitivos han hecho que muchos usuarios en redes sociales intenten replicarla, compartiendo sus propios resultados.

Con ingredientes que se encuentran fácilmente en el D1, es posible preparar un plato con un toque gourmet, nutritivo y al alcance de cualquier bolsillo.