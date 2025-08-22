Nutricionista revela los productos del D1 que sí consumiría: "Gustos y economía"

Cada vez son más los colombianos que eligen el formato de bajo costo para hacer sus compras, y el D1 se ha convertido en una de las cadenas favoritas del país en ese aspecto.

Sin embargo, la gran pregunta para quienes buscan mantener una alimentación balanceada es: ¿qué productos de estas tiendas realmente valen la pena desde el punto de vista nutricional?

La especialista en dietética y nutrición Sleim Alejandra, reconocida en TikTok por sus consejos prácticos, compartió una lista de alimentos que ella misma consumiría y que considera buenas elecciones dentro de esta cadena.

¿Qué es lo que debe ver al momento de comprar los productos?

De acuerdo con la experta, muchas veces lo que aparece como “light” o “fit” no necesariamente es lo más saludable. Lo esencial es leer los ingredientes y elegir productos con fórmulas sencillas, sin azúcares añadidos ni aditivos artificiales.



Los recomendados del D1, según la nutricionista

Entre los alimentos que Alejandra destaca se encuentran:



Tostadas de maíz inflado Natri: snack perfecto sin azúcar y con pocos ingredientes.

snack perfecto sin azúcar y con pocos ingredientes. Chocolyne: ideal para dar sabor a postres sin caer en excesos.

ideal para dar sabor a postres sin caer en excesos. Tés y aromáticas sin azúcar: una opción para quienes no disfrutan tomar solo agua.

una opción para quienes no disfrutan tomar solo agua. Atún en agua Carlo Forte: elaborado con ingredientes simples como lomos de atún, agua y sal.

elaborado con ingredientes simples como lomos de atún, agua y sal. Yogurt griego natural Vita Latti: hecho únicamente con leche entera y cultivos lácticos, sin azúcar añadido y con 9 gramos de proteína por porción.

hecho únicamente con leche entera y cultivos lácticos, sin azúcar añadido y con 9 gramos de proteína por porción. Frutas congeladas Tree Fruts: perfectas para snacks o para preparar mermeladas caseras.

perfectas para snacks o para preparar mermeladas caseras. Mix de vegetales listos para cocinar Cooltivo: prácticos y sin aditivos.

prácticos y sin aditivos. Brócoli congelado Cooltivo: ahorro de tiempo y con el mismo valor nutricional.

Lo que debería evitar

La especialista advierte que los sazonadores industriales suelen contener aditivos como el glutamato monosódico, un potenciador de sabor que no aporta nutrientes reales.

En su lugar, invita a elegir especias puras, como ajo o pimienta, sin mezclas artificiales.

Alejandra resalta que no se trata de prohibir alimentos, sino de aprender a hacer elecciones conscientes, ajustadas tanto a los gustos como al bolsillo.

“No se trata de prohibir, sino de aprender a incluir”, concluye la nutricionista, dejando claro que una buena alimentación también puede encontrarse en supermercados de bajo costo como el D1.