Los cinco nuevos productos del D1 que no le pueden faltar en la casa

La llegada de las tiendas de descuento a Colombia cambió la perspectiva de las personas, pues desde ese momento han ganado terreno y hoy en día los usuarios suelen comprar en estos establecimientos casi que a diario.

Uno de los almacenes más famosos es D1, pues ha logrado posicionarse como una de las tiendas favoritas de los colombianos, no solo por sus precios bajos, sino por la variedad de productos innovadores que lanza cada mes. En redes sociales como TikTok, varios usuarios han mostrado los nuevos artículos que llegaron a sus estanterías y que ya son tendencia por su practicidad y diseño.

La nueva colección está pensada para quienes buscan optimizar el espacio, mantener el orden y darle un toque funcional a su hogar sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero. Las personas podrán encontrar desde accesorios plegables hasta elementos decorativos. Con ello, la cadena de descuentos, busca generar una percepción de oportunidad que la gente no puede desaprovechar.

De cuerdo con análisis recientes, se estima que, en el último año, el 38% de los colombianos aumentó su frecuencia de gastos en estos almacenes. D1 ya cuenta con 2.500 tiendas abiertas en todo el país, por lo que, actualmente, cubre el 87% del territorio nacional, ubicándose en 31 departamentos y 520 municipios, lo que lo hace uno de los más asequibles.

Cinco nuevos productos de Tiendas D1 que no le pueden faltar en la casa

Los nuevos productos del D1 cuentan con versatilidad y materiales duraderos, ideales para hogares pequeños o para quienes disfrutan de mantener todo en su sitio. Además, muchos de estos artículos están diseñados para ahorrar espacio y facilitar tareas diarias, algo que ha captado la atención de los consumidores que buscan practicidad.



En esta última temporada, el almacén presentó más de 20 productos nuevos, los cuales prometen ser de mucha utilidad para las personas. Estos son los cinco más relevantes que no pueden faltar en su hogar:

Foto: Tiendas D1 en Facebook.

Pinzas para bolsas

Pequeñas, pero muy útiles, estos elementos ayudan a mantener frescos los alimentos y evitan desperdicios, además de dar orden visual en la despensa. Se consiguen por menos de $8.000.

Parlante proyector astronauta

Une tecnología y decoración: reproduce música mientras proyecta luces tipo galaxia. Un toque moderno y relajante para tu habitación o sala. Está disponible por $39.900.

Escurridor enrollable multiusos de acero inoxidable

Resistente, funcional y adaptable a cualquier lavaplatos. Ideal para secar frutas, verduras o utensilios sin ocupar espacio extra. Se consigue por $14.900.

Caneca multiusos plegable

Ligera y flexible, perfecta para reciclar o almacenar objetos temporalmente. Su diseño permite guardarla fácilmente cuando no está en uso. Los usuarios podrán adquirir este producto por $14.900.

Filtro purificador de agua para grifo

En el sitio web de D1, la descripción menciona que el purificador es de fácil instalación, además está hecho de ABS, un material 100% de grado alimenticio. Para comenzar a usarlo solo hay que ajustar la boquilla directamente el grifo. Está disponible por menos de $45.000.

¿Cómo obtener los nuevos productos de Tiendas D1?

Otro de los elementos que llegó hace poco a las tiendas D1 es el tendedero de pared retráctil. Los usuarios podrán colgar hasta 10 prendas por medio de una estructura metálica que se ancla a cualquier pared con facilidad. Lo mejor del producto es que es retráctil, lo cual sirve para ahorrar espacio. Está disponible por un precio estándar de $69.900.

Los interesados en conocer más productos nuevos pueden consultar el catálogo directamente en el sitio web del establecimiento, allí también podrán ver las tiendas en las que ya están los artículos disponibles.