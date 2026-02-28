Avión militar se accidentó en Bolivia: Recap - programa completo del 27 de febrero de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del viernes 27 de febrero de 2026, con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.



Carlos Meisel, candidato al Senado por el Centro Democrático, habló sobre sus propuestas al Congreso.

Cristian Garcés, candidato al Senado por el Centro Democrático, expuso sus propuestas en caso de ser elegido el próximo 8 de marzo.

Claudia Zuleta, candidata al Senado por el Centro Democrático, explicó sus iniciativas para el Congreso de la República.

El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó este viernes 27 de febrero que se han registrado tres casos de sarampión importados desde México en Colombia.

Al menos 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos fueron afectados por el accidente de un avión militar de carga que, este viernes, intentó aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, en la segunda ciudad más poblada de Bolivia, informó la Dirección Nacional de Bomberos.