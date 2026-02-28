En vivo
Economía  / Exministros de Ecuador y Colombia piden desmontar aranceles y retomar relaciones diplomáticas

Exministros de Ecuador y Colombia piden desmontar aranceles y retomar relaciones diplomáticas

Más de 200.000 empleos y 3.000 millones de dólares en comercio bilateral estarían en riesgo por las medidas comerciales entre Colombia y Ecuador, según exministros de ambos países.

