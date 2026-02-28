Exministros de Ecuador y Colombia piden desmontar aranceles y retomar relaciones diplomáticas

Un grupo de exministros de Comercio Exterior y de Producción de Ecuador y Colombia lanzó un llamado conjunto a ambos gobiernos para que desmonten de manera urgente las medidas restrictivas que han escalado la tensión comercial entre los dos países.

En un comunicado, los exfuncionarios advirtieron que las decisiones adoptadas recientemente están generando un impacto económico “no deseado” sobre las actividades productivas formales y el comercio bilateral, sin que contribuyan a mejorar la situación de seguridad en la frontera común.

Los firmantes recordaron que Ecuador y Colombia comparten más de 200 años de historia común, desde los tiempos de la Gran Colombia, y que esa relación se ha consolidado a través de la integración andina en el marco de la Comunidad Andina de Naciones.

Destacaron que el comercio bilateral actualmente bordea los 3.000 millones de dólares, involucra a más de 2.400 empresas y genera cerca de 200.000 empleos a ambos lados de la frontera. Por eso, señalaron que es necesario trabajar de manera conjunta para proteger y profundizar esos vínculos económicos.



Según el documento, la actual coyuntura internacional, marcada por incertidumbre y nuevas restricciones al comercio global, hace aún más necesario fortalecer la integración regional en lugar de debilitarla.

En el comunicado, los exministros enumeraron las decisiones que consideran deben revisarse y desmontarse a través del diálogo diplomático al más alto nivel.

Por parte de Ecuador, mencionan la tasa de seguridad del 50 % y el incremento en la tarifa de transporte de crudo por oleoducto. En el caso de Colombia, señalan los aranceles del 50 %, la prohibición de ingreso por vía terrestre para algunos productos y la prohibición de venta de energía eléctrica de proveedores privados hacia el vecino país.

Aranceles Ecuador - Colombia Fotomontaje Blu Radio

A juicio de los exfuncionarios, los conflictos comerciales “tienen siempre una salida técnica si existe voluntad política”, por lo que instaron a restablecer de manera urgente los canales diplomáticos y a definir acciones prioritarias tanto en materia comercial como de seguridad en la frontera terrestre y marítima.

El documento también reconoce los desafíos en seguridad que enfrentan ambos países y plantea que la respuesta debe centrarse en fortalecer la cooperación entre autoridades, fuerzas públicas y entidades de inteligencia para enfrentar a los grupos criminales transnacionales.

En ese sentido, recomiendan separar la agenda de seguridad de las medidas comerciales y honrar los compromisos adquiridos en el marco de la integración andina, utilizando los mecanismos previstos por la Comunidad Andina para resolver las diferencias.

El comunicado fue suscrito, por Ecuador, por exministros como Nathaly Cely, Jorge Illingworth, Daniel Legarda, Iván Ontaneda, Julio José Prado y Francisco Rivadeneira; y por Colombia, por María Claudia Lacouture, Ximena Lombana, Ángela María Orozco, Luis Guillermo Plata, José Manuel Restrepo y Germán Umaña.

