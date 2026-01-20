En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Imprenta Nacional busca frenar demanda de la Procuraduría por contrato de pasaportes
Primicia

Imprenta Nacional busca frenar demanda de la Procuraduría por contrato de pasaportes

La Imprenta, a través de sus abogados, le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocar el auto admisorio de la demanda de la Procuraduría donde pide tumbar el millonario contrato firmado para la fabricación de los pasaportes.

Foto: Blu Radio
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

