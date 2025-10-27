En vivo
Procuraduría formula cargos a exgerente de Imprenta Nacional por contrato de cédulas de extranjería

Procuraduría formula cargos a exgerente de Imprenta Nacional por contrato de cédulas de extranjería

El ente de control abrirá juicio disciplinario contra Andrés René Chaves por posibles irregularidades en un contrato que superó los $6.000 millones.

procuraduria general de la nacion.jpg
Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y abrió juicio disciplinario contra Andrés René Chaves Fernández, exgerente de la Imprenta Nacional de Colombia, por presuntas irregularidades en el contrato firmado con Migración Colombia para la impresión y suministro de las cédulas de extranjería, cuyo valor superó los 6 mil millones de pesos.

El órgano de control estableció que la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad técnica ni la infraestructura tecnológica necesarias para cumplir con las condiciones exigidas por Migración Colombia, lo que provocó retrasos, incumplimientos y subcontrataciones que comprometieron la correcta ejecución del contrato.

Según la investigación, Chaves Fernández habría delegado la totalidad de las actividades esenciales del proyecto en las empresas Accesos Holográficos Sucursal Colombia y Urbano Express Logística y Mercadeo S.A.S., contraviniendo el objeto principal del contrato estatal.

De acuerdo con la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, el exgerente “no se aseguró de que la entidad a su cargo contara con la capacidad técnica e infraestructura tecnológica necesarias para producir las cédulas de extranjería en las condiciones exigidas”, lo que constituye una falta grave cometida con culpa gravísima.

El ente de control recordó que, antes de la ejecución del contrato, ya había emitido advertencias preventivas sobre las inconsistencias detectadas en el proceso. La investigación disciplinaria se enfocó en evaluar si la Imprenta Nacional podía asumir directamente la producción de los documentos, que incluía la impresión, personalización, insumos y entrega a Migración Colombia, tareas que finalmente fueron subcontratadas en su totalidad.

Por otra parte, la Procuraduría decidió archivar la investigación a favor de Carlos Fernando García, exdirector de Migración Colombia; Rigoberto Niño Corredor, exsecretario general; y Carlos Julio Ávila Coronel, exjefe de la Oficina Jurídica, al no encontrar méritos suficientes para formularles cargos.

