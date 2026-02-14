Tarifas especiales en el servicio de la luz y alivios para prestadores: medidas por inundaciones

En medio de la emergencia por las inundaciones que golpean a varias regiones del país, el Ministerio de Minas y Energía anunció un paquete de medidas excepcionales para aliviar a los usuarios y evitar fallas en el suministro eléctrico en los departamentos incluidos en la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica.

La primera medida apunta directamente a los hogares más vulnerables: se implementarán tarifas diferenciales de energía para las familias de estratos bajos y zonas especialmente afectadas, con el fin de facilitar el restablecimiento del servicio y reducir el impacto económico de la crisis climática.

El ministro Edwin Palma aseguró que el Gobierno busca movilizar recursos de manera urgente para enfrentar la situación. “Esta región caribeña sufre una tragedia y hemos tenido que declarar nuevamente una emergencia para adoptar medidas excepcionales y proteger a tantos damnificados”, señaló.

En segundo lugar, el Ministerio exigirá a las empresas de energía reponer rápidamente la infraestructura dañada por las inundaciones, a través de esquemas especiales de inversión para la recuperación de redes eléctricas, con estándares de mayor resiliencia frente a eventos climáticos extremos.



Además, se pondrá en marcha un esquema de viabilidad financiera para aliviar las cargas económicas de las compañías del sector, con el objetivo de evitar interrupciones en el servicio en medio de la caída de la actividad económica regional.

Las medidas tienen el objetivo de mitigar los impactos y las afectaciones por las lluvias en Córdoba, departamento más afectado por la ola invernal, y en siete regiones más. El Ministerio de Minas resaltó el nuevo decreto de emergencia económica, al que se suman estas nuevas medidas.

