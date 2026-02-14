En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Tarifas especiales en el servicio de la luz y alivios para prestadores: medidas por inundaciones

Tarifas especiales en el servicio de la luz y alivios para prestadores: medidas por inundaciones

El Ministerio de Minas y Energía anunció alivios en tarifas, reposición acelerada de infraestructura y apoyo financiero a empresas del sector para garantizar la continuidad del servicio en ocho departamentos afectados por la ola invernal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad