Desgarrador relato de sobreviviente del atentado en el Andino en Bogotá: "No me enloquecí"

Eran las 5:00 de la tarde el 17 de junio de 2017 cuando un estruendo sacudió el norte de Bogotá. En el baño de mujeres del centro comercial Andino detonó un artefacto explosivo que terminó cobrando la vida de tres mujeres y dejó otras nueve heridas en el sitio, que, por fortuna lograron salvarse de este atentado.

Una de esta sobreviviente fue Pilar Molano, que, en diálogo con Noticias Caracol, contó todo lo que vivió esa tarde que “no ha podido borrar de su mente”. Además, lo difícil que ha sido su vida y los desafíos que ha superado tras este accidente en Bogotá.

“Fue vísperas del Día del Padre, un sábado. Iba a tardear con una de mis mejores amigas y su pareja. Luego del almuerzo nos dirigimos al centro comercial (…) Subo al primer piso y estaba lleno. Dije: ‘Aún no va a llegar mi mejor amiga’, alcanzo a ir al baño a lavarme los dientes y a retocarme el maquillaje, pero voy al del segundo piso. Entro al sanitario y cuando prendo el lavamanos viene ese estruendo”, contó.

Pese al impacto, ella dijo que “era consciente que había explotado una bomba” y nunca perdió el sentido. Ella ve una mujer que sollozaba mucho y miraba que no tenía nada en comparación a lo que tenía, pero en realidad tenía algo que luego le quitó la vida, pues era fue una de las víctimas de este accidente.

“Yo me abrazaba mi pierna con las manos. A mi el muslo me quedó abierto, me la abrazo y trataba de correrme. Poner las manos en el piso, pero cuando lo hacía se movía una parte del tronco, pero la pierna se quedaba ahí, como si estuviera suelta de mi cuerpo. Pero el pie sí quedó desgarrado, el otro se explotó totalmente, tenía un artefacto”, reveló.

Aseguró que, si su amiga llega cinco minutos al centro comercial con ella, probablemente, también seria víctima de este caso, pues hubiera subido a su lado al baño. Pero, por fortuna, esto no sucedió.

“Intentaron salvarme la pierna como fuera. Siempre dijeron que tenían que apuntarla, le dicen a mi familia y ellos priman mi vida. Era una urgencia para evitar que entrara una bacteria (…) Estaba tan preparada para ese momento que no me enloquecí”, añadió.

Dijo que le parecía triste que pese que alias ‘Violeta’, quien fue el artífice de este crimen con el ELN, se encuentre libre e incluso sostenga el título de gestora de paz con el Gobierno nacional para unos diálogos de paz.

Esta es la historia completa: