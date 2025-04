Elecciones en Apartadó: los nombres que compiten por ganar los comicios en el municipio

Los aspirantes para ser alcaldes del municipio de Apartadó son Luis Gonzalo Giraldo, del partido Verde Oxígeno; Eduardo Enrique Zambrano, del Nuevo Liberalismo; Raúl Galezo Montes, del Movimiento Salvación Nacional; Luis Augusto Medina, de Dignidad y Compromiso; Adolfo David Romero, de la Coalición Romero, Geritza Yanina Echeverría, de la Coalición por un Apartadó Diferente y, Héctor Rangel por el Partido Liberal.

En el cartón también iba a aparecer Eliécer Arteaga, quien ya había sido alcalde entre 2016 y 2017, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral revocó su inscripción, ya que su hija se desempeñó como registradora municipal hasta mayo de 2024 y la norma dicta que tendría que haber dejado ese cargo al menos un año antes para no perjudicar la candidatura de su padre.

Volviendo a los aspirantes actuales, hay algunos que no solamente ya han estado en la contienda electoral, sino que también han sido alcaldes de Apartadó en periodos anteriores, como es el caso de Luis Gonzalo Giraldo, quien fue alcalde entre 2012 y 2015, y quien además es señalado por la liquidación de la E.S.E. Antonio Roldán Betancur, el hospital público del municipio, cuya administración presuntamente pasó a manos privadas.

Eduardo Enrique Zambrano Moreno es otro de los candidatos: abogado de profesión, y quien tiene entre sus propuestas el control del ruido generado por los 'pick-up', situación que ha generado polémica en el municipio, al ser este uno de los elementos más utilizados por los jóvenes en fiestas. Por otro lado, está Adolfo Romero, el principal rival de Rangel, quien fue concejal de Apartadó entre 2004 y 2011, cofundador de la Corporación Red Urabá Joven y quien ocupó el segundo lugar en las elecciones de 2023.

De igual manera, está Geritza Echeverría Quinto, la única mujer en la contienda electoral y quien ha abogado por la recuperación de la Red Pública de Salud en Apartadó. Recordemos, que desde 1997 Apartadó no tiene una mujer alcaldesa.

Por su parte, está también Raúl Galezo Montes, quien ha propuesto duplicar el pie de fuerza en el municipio, y quien en épocas pasadas apoyó a Rangel mientras este era el mandatario local. Otro de los que repite como candidato, es Luis Augusto Medina, quien en 2023 se lanzó a la Alcaldía de Apartadó, sin embargo, solo logró un 1,37 % de los votos. Este aspirante ha sido reconocido por denunciar la crisis de salud que vive el municipio y la existencia de centros de salud especializados para comunidades indígenas que aún no han podido entrar en funcionamiento.

Finalmente, siendo una de las candidaturas más polémicas y luego de haber sido anulada su elección como alcalde de Apartadó, está Héctor Rangel, quien volvió a la contienda electoral, pues faltando pocos días para las elecciones, la Registraduría en medio de una caldeada discusión, aceptó la inscripción de Rangel nuevamente como candidato a la Alcaldía, esto luego de que el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo, emitiera una sentencia para inscribir de manera urgente al aspirante, por considerar que se habían vulnerado sus derechos.

La inscripción de Rangel ha estado plagada de cuestionamientos, pues solo han pasado tres meses desde que fue anulada su elección y ahora nuevamente se disputa la Alcaldía, una contienda que ha liderado en medio de un terremoto mediático, pues el 29 de marzo, día en que el abanderado del Partido Liberal fue a inscribirse, el municipio se vio envuelto en una compleja situación de orden público, pues, al parecer, hasta las instalaciones de la Registraduría Municipal llegó la fanaticada de Rangel para solicitarle a Gloria Cristina Echavarría, la registradora encargada, que inscribiera de manera urgente a su líder, situación que terminó con la Policía escoltando a la funcionaria.

Por ahora y mientras se realizan las votaciones se sabe que Rangel aparece en el tarjetón, más no se conoce si esos votos serán válidos debido a las decisiones judiciales contrarios que no dejan esclarecer si el exalcalde está habilitado o no.