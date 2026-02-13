En Antioquia y Chocó fueron inhabilitadas 88 unidades mineras utilizadas para extraer oro

En diversos operativos llevados a cabo en menos de una semana y media, tropas del Ejército Nacional, con el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y en coordinación con la Policía Nacional efectuaron en los departamentos de Antioquia y Chocó la inutilización de 88 unidades de producción minera (UPM) que harían parte de las finanzas ilícitas de estructuras criminales y del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo.

Las acciones militares desarrolladas por la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, BRCMI, iniciaron en el corregimiento de Chintadó, municipio de Yuto, Chocó; ahí las tropas, con apoyo del Batallón de Infantería N.º 12, ubicaron 69 Unidades de Producción Minera, 22 dragas tipo buzo y 10 excavadoras, avaluadas en 4.974 millones de pesos.

Entretanto, en el sector Aguacates de El Bagre y la vereda Caño la Tres, de Zaragoza Antioquia, los soldados inhabilitaron 11 Unidad de Producción Minera y 11 dragas tipo buzo, empleadas por el Clan del Golfo, Subestructura Uldar Cardona, para la extracción ilegal de oro, esto representa una afectación económica a la organización armada en 2.988 millones de pesos.

Asimismo, en el sector Mandinga, de la vereda río Man de Cáceres, Antioquia, fueron inutilizadas 8 unidades de producción minera tipo cielo abierto, estimadas en 69 millones de pesos, que pertenecerían al Clan del Golfo, Subestructura Yeison Leudo Chaverra.



De acuerdo con las autoridades, estas UPM ilegales generarían una extracción de 52.550 gramos de oro al mes, con un valor calculado en 26.847 millones de pesos en el comercio.