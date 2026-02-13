En vivo
Antioquia

En Antioquia y Chocó fueron inhabilitadas 88 unidades mineras utilizadas para extraer oro

Las autoridades estiman que este material del Clan del Golfo afecta en más de 26.000 millones las finanzas de este grupo.

