Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 13 de febrero de 2026

El Paisita Día continúa siendo uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, con una fuerte presencia en el departamento de Antioquia. Gracias a la regularidad de sus sorteos y su trayectoria en el mercado, se ha convertido en una referencia diaria para miles de apostadores que revisan atentamente cada resultado.



Número ganador del Paisita Día hoy

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 13 de febrero de 2026 es el 6900 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador: 6900

Dos últimas cifras: 00

Tres últimas cifras: 900

La quinta: 5

Últimos sorteos de Paisita Día

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 12 febrero 2026 2488 - 8 Paisita Día 11 febrero 2026 8298 - 2 Paisita Día 10 febrero 2026 5292 - 5 Paisita Día 9 febrero 2026 0166 - 5 Paisita Día 8 febrero 2026 5876 - 7 Paisita Día 7 febrero 2026 4268 - 6 Paisita Día 6 febrero 2026 6298 - 3 Paisita Día 5 febrero 2026 1818 - 5 Paisita Día 4 febrero 2026 7109 - 2 Paisita Día 3 febrero 2026 0388 - 1

¿A qué hora juega el Paisita Día?

Uno de los aspectos que más valoran los jugadores es la constancia en sus horarios. El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que facilita planear las apuestas y consultar los resultados oportunamente. Los horarios oficiales son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad permite a los participantes saber exactamente cuándo se lleva a cabo el sorteo y revisar los números ganadores sin contratiempos.



¿Cómo se juega el Paisita Día?

El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial. Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a sus expectativas y presupuesto.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Paisita Día?

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original, debidamente diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con reglas claras, horarios definidos y procesos regulados, el Paisita Día se mantiene como uno de los chances más confiables y tradicionales del país, especialmente en Antioquia, donde miles de personas consultan sus resultados cada día.