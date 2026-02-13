Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 13 de febrero de 2026

Publicidad
El Paisita Día continúa siendo uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, con una fuerte presencia en el departamento de Antioquia. Gracias a la regularidad de sus sorteos y su trayectoria en el mercado, se ha convertido en una referencia diaria para miles de apostadores que revisan atentamente cada resultado.
El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 13 de febrero de 2026 es el 6900 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Paisita Día
|12 febrero 2026
|2488 - 8
|Paisita Día
|11 febrero 2026
|8298 - 2
Uno de los aspectos que más valoran los jugadores es la constancia en sus horarios. El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que facilita planear las apuestas y consultar los resultados oportunamente. Los horarios oficiales son:
Esta regularidad permite a los participantes saber exactamente cuándo se lleva a cabo el sorteo y revisar los números ganadores sin contratiempos.
El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial. Las principales opciones son:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a sus expectativas y presupuesto.
Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:
Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:
Con reglas claras, horarios definidos y procesos regulados, el Paisita Día se mantiene como uno de los chances más confiables y tradicionales del país, especialmente en Antioquia, donde miles de personas consultan sus resultados cada día.