En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / La tarifa mínima de taxi quedará en 8.000 pesos en Bogotá para este 2026

La tarifa mínima de taxi quedará en 8.000 pesos en Bogotá para este 2026

Así mismo, el recargo hacia y desde el Aeropuerto o puente aéreo será de 8.100 pesos sin el pago de factor de calidad y de 8.300 con el factor de calidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad