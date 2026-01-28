La tarifa mínima de taxi quedará en 8.000 pesos en Bogotá para este 2026

En el 2025, la tarifa mínima para el servicio de taxi era de $7.500 pesos y para el 2026, según la Secretaría de Movilidad, será de 8.000 pesos. Sin embargo, esto traerá más aumentos; el famoso “banderazo o arranque” será de 4.600 pesos, que es la tarifa inicial con la que se cobra el servicio de taxi.

Así mismo, el recargo hacia y desde el Aeropuerto o puente aéreo será de 8.100 pesos sin el pago de factor de calidad y de $8.300 con el factor de calidad.

Entre los detalles que hay en el decreto, al que le falta la firma del alcalde, Carlos Fernando Galán, y de la secretaria de movilidad, Claudia Díaz, está que el valor por unidad cada 100 metros será de 159 pesos sin el valor por factor de excelencia y de 172 pesos con el factor de excelencia operacional.

Por su parte, para los recargos nocturnos dominicales y festivos, que van desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente, será de 3.800 pesos, y el recargo por el servicio puerta a puerta será de 1.400 pesos.



Así quedaría la tabla de tarifas:

Tarifa Taxi Foto: Suministrada

El proyecto que estaba para comentarios hasta el 26 de enero del 2026 se espera que tenga la firma del alcalde y de la secretaría de movilidad a más tardar la primera semana de febrero para que entre en vigencia.

Tarifas Taxi Foto: Suministrada