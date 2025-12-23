SOAT para motos de bajo cilindraje y taxis aumentaría 5 %: bajaría tarifa para vehículos familiares

Las tarifas del SOAT para la mayoría de motos de bajo cilindraje, taxis y microbuses urbanos aumentarían 5 %; en contraste, las tarifas para autos familiares, camperos y camionetas bajarán un 1 %, de acuerdo con el proyecto de regulación de la Superintendencia Financiera.

En el proyecto, el gobierno anuncia que va a dejar de estimar el costo de las coberturas médicas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito en salarios mínimos y ahora lo hará con la Unidad de Valor Tributario, que se ajusta únicamente con la inflación.

Vale recordar que las motos de bajo cilindraje (menos de 200 CC), los taxis, los "autos de negocio" y los microbuses urbanos continúan en una categoría especial que vio una reducción del costo del SOAT en un 50 % al inicio de este gobierno. Esta categoría seguirá.

Seguro SOAT Foto: SOAT

En 2026, una moto de entre 100 y 200 cc pagará 224.300 pesos más la contribución a la Adres, es decir, 5% por encima de los 213.300 de 2025. Un taxi, microbús o auto de negocios pagará un SOAT de entre 183.900 y 230.000, con incremento también del 5% frente al año pasado.



Sin embargo, el costo del SOAT para autos familiares, camperos y camionetas y motos de alto cilindraje tendrá una reducción del 1 %.

"En desarrollo de dicho mandato, la SFC observó que la siniestralidad del ramo disminuyó de acuerdo con la información remitida por las entidades aseguradoras respecto del comportamiento del parque automotor asegurado en el año 2025", explicó la entidad. Estas son las tarifas que estarán vigentes en 2026.