En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / SOAT para motos de bajo cilindraje y taxis aumentaría 5 %: bajaría tarifa para vehículos familiares

SOAT para motos de bajo cilindraje y taxis aumentaría 5 %: bajaría tarifa para vehículos familiares

El incremento del salario mínimo este año ya no afectaría el cálculo del SOAT que ahora se fijaría teniendo en cuenta únicamente la inflación, además, según el Gobierno, la cantidad de accidentes de tránsito se redujo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad