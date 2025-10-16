En vivo
Señal visual radio
Nación  / Gobierno busca cambiar requisitos para el nombramiento de superintendente claves

Gobierno busca cambiar requisitos para el nombramiento de superintendente claves

De acuerdo con el borrador del decreto, también dejaría de ser obligatorio realizar convocatorias públicas para la elección de los superintendentes.

Gustavo Petro en Consejo de Ministros
Gustavo Petro en Consejo de Ministros
Foto: Presidencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

El Gobierno nacional alista un decreto que modificaría los requisitos para ocupar los principales cargos de las superintendencias del país. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, propone eliminar las exigencias de formación académica y experiencia profesional que actualmente se requieren para ser designado como superintendente Financiero, de Sociedades o de Industria y Comercio.

El argumento central del Ejecutivo es que estos son cargos de confianza del presidente de la República y, por tanto, no deberían estar sujetos a requisitos adicionales distintos a los establecidos para otros altos directivos del Estado.

De acuerdo con el borrador del decreto, también dejaría de ser obligatorio realizar convocatorias públicas para la elección de los superintendentes. Asimismo, la propuesta elimina el período fijo de los superintendentes, en cumplimiento de una reciente sentencia del Consejo de Estado, que determinó que estos funcionarios pueden ser removidos libremente en cualquier momento.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
