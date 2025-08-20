Rechazan tutela por caso 'listas negras' a Dimayor, ¿habrá sanciones de Superintendencia?

La Dimayor y algunos clubes interpusieron una tutela contra la Superintendencia de Sociedad por el caso de las listas negras, el cual involucra a diferentes actores en un supuesto ‘veto’ a algunos futbolistas que no generaban beneficios económicos y el cual afectó la movilidad laboral de los deportistas.

A inicios de mayo de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recomendó sancionar a la División Mayor del Fútbol Colombiano y 16 clubes que habrían participado en este “pacto de caballeros” para conocer la situación de los futbolistas que salían de los equipos, según el ente, porque se habría dado una práctica antideportiva y vulneraron el artículo 1 de la Ley 155 de 1969, que prohíbe toda clase de acuerdos que limiten la competencia.

Ahora, según reveló Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo y Gol Caracol, se interpuso una tutela por este caso de las listas negras para que se suspendiera, pero el tribunal determinó que esta no tiene aplicación porque este proceso sirve para hecho final y este, hasta ahora, no ha fallado y que, después de esto, lo que ha hecho es “despertar el tigre” y en los próximos días le va a llegar la sanción a esos clubes, personas y la entidad.

“El caso, ustedes recuerdan, con grabaciones y todo de equipos de fútbol que se pusieron de acuerdo para decir, no, este jugador no lo metamos, porque este me renunció, este no lo contraten, porque este me reclamó los festivos, porque cualquiera de las reclamaciones que un trabajador común y corriente realiza en el fútbol, se convirtió como en un acto pecaminoso y entonces hubo un grupo de directivos con anuencia inclusive de la Dimayor, esos directivos empezaron a vetar a esos jugadores prohibiendo el libre acceso al trabajo, lo que querían era el que se suspendiera el proceso, pero no es que no tengan herramientas, seguramente que en el futuro las podrán tener”, explicó.

Hasta ahora el tema no ha llegado a su final y hay abiertos otros procesos, como la cartelización de la contratación de las jugadoras del fútbol profesional colombiano.