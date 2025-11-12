Millonaria multa a Bancolombia por fallas en sus canales digitales

En los últimos meses, los clientes de Bancolombia han tenido que enfrentar fallas en las plataformas tecnológicas del banco más grande del país. Sin embargo, por primera vez, estos hechos derivan en una multa por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Bancolombia presenta fallos. Foto: ImageFx

Se trata de un pago de 500 millones de pesos, debido a que, según la entidad, se quebró el principio de debida diligencia. Es decir, los clientes de Bancolombia no recibieron los servicios conforme a lo estipulado en los contratos, ya que no estuvieron disponibles todos los canales de atención.

Esta sanción no se relaciona con lo ocurrido este año, sino con hechos registrados entre el 3 y el 5 de junio de 2024.

Bancolombia realizó un mantenimiento programado entre las 3:00 y las 6:30 a.m. del 3 de junio, pero al poner en línea sus servicios, estos no funcionaron correctamente. Como resultado, la aplicación de personas de Bancolombia estuvo fuera de servicio hasta 16 horas diarias.



Bancolombia seguirá habilitando sus diferentes canales para todos sus clientes Fotomontaje: Blu Radio

De acuerdo con la Superintendencia Financiera, los clientes no pudieron realizar transacciones habituales ni disponer de sus recursos en los productos y servicios contratados, lo que implicó un incumplimiento de las obligaciones del banco.

Al tratarse de la primera sanción de este tipo contra Bancolombia, no se aplicó el principio de reincidencia, lo que permitió que la multa fuera menos severa.