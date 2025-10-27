Así compensará Bancolombia a usuarios afectados por caída de su app y canales digitales

Bancolombia anunció que compensará económicamente a los millones de usuarios que se vieron afectados por la caída total de sus aplicaciones móviles, canales digitales y cajeros automáticos el pasado viernes 24 de octubre. La interrupción, que se debió a una falla en las comunicaciones entre sus servidores, dejó sin acceso a millones de clientes durante varias horas, afectando el pago de servicios, transferencias y otras operaciones financieras.

“Te escuchamos, entendemos y acompañamos. Si los inconvenientes que tuvimos el 24 de octubre afectaron negativamente el estado de los productos y servicios que tienes con nosotros, vamos a compensarlo. En cada acción que tomamos hay un ‘gracias por tu confianza’ y nuestro compromiso de hacerlo mejor”, indicó el mensaje oficial de Bancolombia.

Compensaciones automáticas

El banco confirmó que las compensaciones se harán de forma automática durante la próxima semana, sin necesidad de que los clientes presenten reclamos o solicitudes. Los abonos aparecerán directamente en las cuentas de los usuarios afectados.

Según la información publicada por la entidad, los beneficiarios de esta compensación serán:

Quienes pagaron una cuota de manejo o tarifa por un servicio que no pudieron usar durante la caída.

por un servicio que no pudieron usar durante la caída. Los que pagaron una comisión por utilizar canales alternos mientras las plataformas estaban fuera de servicio.

alternos mientras las plataformas estaban fuera de servicio. Aquellos a quienes se les cobraron intereses por no poder pagar una cuota debido a la falla del sistema.

Bancolombia también señaló que la compensación aplicará para casos en los que los usuarios realizaron avances, retiros en cajeros de otros bancos o transacciones con tarjeta de crédito durante la desconexión.



“La confianza se devuelve”

Como parte de la iniciativa, Bancolombia lanzó la campaña “La confianza se devuelve”, con la que busca reafirmar su compromiso con los usuarios tras los problemas técnicos que se han presentado en sus plataformas en los últimos meses.

Finalmente, la entidad aclaró que, pese a la magnitud del incidente, la caída general del sistema no puso en riesgo el dinero ni la información personal de los clientes.