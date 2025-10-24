Ni Nequi ni cajeros funcionan tras caída de Bancolombia: el link para ver cómo va el servicio

La mañana de este viernes comenzó con una de las fallas más graves para los usuarios de Nequi y Bancolombia, que enfrentan una caída total de sus servicios: ni los cajeros automáticos, ni las sucursales, ni la aplicación móvil, ni los corresponsales bancarios están funcionando.

Según confirmó la entidad, el problema se debe a una falla física en su centro de datos, lo que ha dejado sin comunicación a los servidores. Esto significa que no hay conexión entre los sistemas del banco y, por tanto, ninguna de sus operaciones puede realizarse en este momento.

“Hoy es un día difícil. Desde la madrugada estamos presentando un problema técnico de comunicación en nuestro centro de datos”, comunicó Bancolombia en un mensaje a sus usuarios.

La entidad aseguró que “el dinero y la información están seguros” y que los equipos técnicos trabajan “sin descanso” para restablecer la normalidad lo antes posible.



Este es el link para ver cómo va el servicio en tiempo real

Ante la incertidumbre, Nequi habilitó una página de monitoreo que se actualiza cada 20 minutos y permite conocer qué funciones están operativas, intermitentes o caídas.



Puede consultarla haciendo clic aquí. Allí se puede verificar el estado del ingreso a la app, los envíos, las recargas y los pagos por QR.

En el caso de Bancolombia, aunque no hay una página oficial de monitoreo en tiempo real, el banco publica actualizaciones periódicas en su cuenta de X (antes Twitter) y en su portal web.

Sin embargo, la magnitud del problema preocupa a los más de 33 millones de usuarios —entre personas naturales y empresas— que dependen de la entidad para realizar pagos, transferencias y movimientos financieros diarios.



Ni cajeros ni bancos ni datáfonos están funcionando

En diferentes puntos del país, especialmente en sucursales de Bogotá, decenas de clientes han llegado buscando respuestas o intentando retirar efectivo, sin éxito. Los asesores del banco confirman que la falla no compromete la seguridad del dinero, pero sí impide cualquier tipo de transacción.

Los usuarios también reportan que las tarjetas débito y crédito de Bancolombia no funcionan en datáfonos, tanto dentro como fuera del país.

“Falla en la transacción” es el mensaje que aparece en los comercios. Además, los débitos automáticos —como pagos de servicios públicos o créditos— podrían verse afectados mientras dure la interrupción.

Mientras los equipos técnicos trabajan para resolver la falla, la Superintendencia Financiera informó que mantiene vigilancia sobre la situación y los protocolos de atención a los usuarios.