En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / El que no venga, que se atenga: audios revelan cómo disidencias obligan a seguir bloqueo en Guaviare

El que no venga, que se atenga: audios revelan cómo disidencias obligan a seguir bloqueo en Guaviare

Los audios que advierten represalias, anuncian un inminente enfrentamiento con la Fuerza Pública y dejan en evidencia la presión de estructuras de alias ‘Iván Mordisco’ para forzar la salida de una base militar estratégica en el Cerro Macusito.

El que no venga, que se atenga: audios revelan cómo disidencias obligan a seguir bloqueo en Guaviare
El que no venga, que se atenga: audios revelan cómo disidencias obligan a seguir bloqueo en Guaviare
Foto: AFP
Por: Felipe García
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad