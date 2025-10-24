Nequi y Bancolombia nuevamente presentan fallas hoy viernes 24 de octubre; usuarios los reportan

Desde tempranas horas de este viernes 24 de octubre, usuarios de Bancolombia y Nequi están reportando fallas en ambas plataformas. Las intermitencias en las plaocaciones han generado una vez más las quejas de quienes hacen de su uso para el manejo de su dinero.

Hasta el momento, ninguna de las dos plataformas se han referido a las fallas que se están presentando para ingresar a las aplicaciones, sin embargo, páginas como Downdetector, registra cada vez más un aumento en la los reportes por fallas en las aplicaciones.