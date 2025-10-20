En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Amazon
Incendio en Bogotá
Arremetida de Trump a Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Finanzas personales  / Bancolombia y Davivienda siguen afectados por caída de AWS

Bancolombia y Davivienda siguen afectados por caída de AWS

Las intermitencias en los servicios de los bancos más grandes del país seguían sobre las 6:00 de la tarde del lunes, 20 de octubre.

Bancolombia y Davivienda.jpg
Bancolombia y Davivienda //
Fotos: Facebook Bancolombia y Davivienda
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

A las 6:00 de la tarde de este lunes, 20 de octubre, continúan las afectaciones e intermitencias en las páginas web y aplicaciones de los principales bancos del país: Bancolombia y Davivienda por cuenta de la caída global de Amazon Web Services.

Los servicios digitales de ambas compañías se vieron afectados por el coletazo de las fallas de AWS que han afectado el almacenamiento y desempeño de miles de aplicaciones en el mundo incluyen 2 servicios de videollamada, como Zoom y sitios de comercio electrónico como Mercado Libre.

Bancos en Colombia - Amazon Web Services
Bancos en Colombia - Amazon Web Services
Foto: AFP

En total, unas 16 entidades financieras tuvieron que informarle a sus clientes sobre intermitencias o fallas en algunos de sus canales de atención.

Tanto a Davivienda como Bancolombia informaron a sus clientes que pueden acceder a su dinero a través de la red de cajeros electrónicos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bancolombia

Davivienda

Publicidad

Publicidad

Publicidad