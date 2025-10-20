Bancolombia y Davivienda siguen afectados por caída de AWS

A las 6:00 de la tarde de este lunes, 20 de octubre, continúan las afectaciones e intermitencias en las páginas web y aplicaciones de los principales bancos del país: Bancolombia y Davivienda por cuenta de la caída global de Amazon Web Services.

Los servicios digitales de ambas compañías se vieron afectados por el coletazo de las fallas de AWS que han afectado el almacenamiento y desempeño de miles de aplicaciones en el mundo incluyen 2 servicios de videollamada, como Zoom y sitios de comercio electrónico como Mercado Libre.

Bancos en Colombia - Amazon Web Services Foto: AFP

En total, unas 16 entidades financieras tuvieron que informarle a sus clientes sobre intermitencias o fallas en algunos de sus canales de atención.

Tanto a Davivienda como Bancolombia informaron a sus clientes que pueden acceder a su dinero a través de la red de cajeros electrónicos.